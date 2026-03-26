Hyundai: Το ρομπότ που σβήνει φωτιές

To Hyundai Motor Group συνεργάζεται με την Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κορέας για τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης μη επανδρωμένων ρομπότ πυρόσβεσης. Κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης, ο κ. Euisun Chung, Executive Chair του Hyundai Motor Group, τόνισε: «To Hyundai Motor Group θα συνεχίσει να παρέχει τις τεχνολογίες και την υποστήριξη που απαιτείται για να διασφαλίσει ότι οι πυροσβέστες θα μπορούν να εκτελούν τις αποστολές τους σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον»

Βασισμένο στο μη επανδρωμένο όχημα πολλαπλών χρήσεων HR-Sherpa της Hyundai Rotem, το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με βασικά χαρακτηριστικά για απομακρυσμένη καταστολή πυρκαγιάς, όπως κανόνι νερού, σύστημα αυτοψεκασμού, κάμερα βελτίωσης όρασης και λειτουργία με τηλεχειριστήριο.Δύο μονάδες έχουν ήδη παραδοθεί στις Ειδικές Μονάδες Διάσωσης Capital και Yeongnam 119, ενώ δύο επιπλέον ρομπότ θα παραδοθούν στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής των Gyeonggi και Chungnam

Τα ρομπότ πυρόσβεσης θα εκτελούν αποστολές καταστολής πυρκαγιάς και έρευνας σε εδάφη που δεν είναι προσβάσιμα από τους πυροσβέστες, Από τον Ιούνιο, ο Όμιλος θα παρέχει επίσης οχήματα και εξοπλισμό αποκατάστασης στο πρώτο Εθνικό Πυροσβεστικό Νοσοκομείο της χώρας υποστηρίζοντας τη θεραπεία και την αποκατάσταση τραυματισμένων πυροσβεστών