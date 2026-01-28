Rétromobile Paris: Μισός αιώνας για την BMW Art Car Collection

Η μοναδική συλλογή των 20 BMW Art Cars

Συνδυάζοντας την τέχνη με την καινοτομία της αυτοκίνησης, το BMW Art Car World Tour τίμησε την επέτειο των 50 χρόνων της BMW Art Car Collection το 2025 με ένα συναρπαστικό ταξίδι σε πέντε ηπείρους. Περιοδεύοντας σε πάνω από 30 χώρες με περισσότερους από 45 σταθμούς, προσέλκυσε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με τη μοναδική συλλογή των 20 BMW Art Cars – με το καθένα να αποτελεί ξεχωριστό έργο τέχνης, υπογεγραμμένο από έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς παγκοσμίως. Έχοντας ολοκληρώσει μια εξαιρετική χρονιά, το BMW Art Car World Tour συνεχίζει τη δυναμική του πορεία το 2026, με αφετηρία την εντυπωσιακή έκθεση Rétromobile στο Παρίσι.

Σε κάθε σταθμό, το κοινό είχε μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει έργα διάσημων καλλιτεχνών όπως οι Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jenny Holzer και Julie Mehretu. Μέσα από ομιλίες για την τέχνη και συνοδευτικές εκδηλώσεις, οι επισκέπτες έμαθαν την ιστορία των λεγόμενων "κινούμενων γλυπτών". Τα Art Cars, από αγωνιστικά καθαρόαιμα έως σπάνια μοντέλα παραγωγής, ανέδειξαν το εύρος της καλλιτεχνικής έκφρασης και τη διαχρονική δέσμευση της BMW στον πολιτιστικό διάλογο. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 1975 με την BMW 3.0 CSL του Alexander Calder, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, φέρνοντας κοντά φίλους της τέχνης και της αυτοκίνησης.

Το BMW Art Car του Andy Warhol, το πρώτο όχημα BMW που καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Οχημάτων, προστέθηκε επίσημα το 2025 στο Εθνικό Μητρώο Πολιτιστικής Κληρονομιάς των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογής όχι μόνο ως πρωτοβουλία της BMW, αλλά και ως διαχρονική συμβολή στην παγκόσμια πολιτιστική ιστορία.

 

 

