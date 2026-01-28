Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του, Νίκος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 18:07 Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
28.01.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Στρουγγάρης ενθουσιάζεται με το αντικείμενο του Βασίλη
28.01.26 , 17:43 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
28.01.26 , 17:30 H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
28.01.26 , 17:25 Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 17:11 Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
28.01.26 , 16:51 Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
28.01.26 , 16:21 Συγκλονισμένος ο Λεσόρ με την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 16:20 MasterChef: Σε άλλο σπίτι θα μένουν οι 14 νέοι διαγωνιζόμενοι!
28.01.26 , 16:15 Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα
28.01.26 , 15:57 Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου
28.01.26 , 15:49 Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου
28.01.26 , 15:29 Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»
28.01.26 , 15:28 Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα
28.01.26 , 15:23 Άδεια η εξέδρα των φιλοξενούμενων στη Λιόν με απόφαση ΠΑΟΚ
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Κούλλη Νικολάου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαθιά θλίψη βιώνει ο Κούλλης Νικολάου, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη απώλεια στη ζωή του. Ο γνωστός ηθοποιός και τηλεοπτικός παραγωγός «έχασε» τον αγαπημένο του αδελφό, Νίκο, γεγονός που τον έχει συγκλονίσει.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. 

Συγκινήθηκε ο Κούλλης Νικολάου: «Εε τι μου κάνετε, άντε!»

Στο κείμενό του, γυρίζει πίσω στα παιδικά τους χρόνια, στο πατρικό τους σπίτι στη Λάγια, θυμάται τον εαυτό του μικρό και τον Νίκο στην εφηβεία, ως τον μεγαλύτερο και πιο δυναμικό από τα αδέλφια. Αναφέρεται σε εικόνες που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του, σε απλές αλλά πολύτιμες στιγμές καθημερινότητας, που σήμερα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία.

Ο ηθοποιός μιλά για τον αδελφό του ως έναν άνθρωπο που δίδαξε τη ζωή μέσα από πράξεις και όχι λόγια. Περιγράφει τις φορές που δούλευαν μαζί στην οικοδομή, τα Σάββατα που γίνονταν μαθήματα ζωής, αλλά και τις οικογενειακές στιγμές στη Λακατάμεια, στη βεράντα του σπιτιού, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια της οικογένειας. 

Κούλλης Νικολάου: H selfie αγκαλιά με τη σύζυγό του στις διακοπές τους

Ο αιφνίδιος χαμός του Νίκου, όπως εξομολογείται, άφησε ένα μεγάλο κενό, καθώς ήταν ο πρώτος από τα δέκα αδέλφια που έφυγε από τη ζωή. Με λόγια λιτά αλλά δυνατά, ο Κούλλης Νικολάου αποχαιρετά τον αδελφό του, μιλώντας για τη σκληρή αλήθεια της ζωής, που πολλές φορές είναι απρόβλεπτη και άδικη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εκφράζει την ελπίδα πως ο Νίκος θα συναντήσει ξανά τους γονείς τους και πως όλοι μαζί θα συνεχίσουν να τους προσέχουν από ψηλά. 

Διαβάστε την ανάρτηση του Κούλλη Νικολάου:

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top