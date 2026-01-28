Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου

Βαθιά θλίψη βιώνει ο Κούλλης Νικολάου, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη απώλεια στη ζωή του. Ο γνωστός ηθοποιός και τηλεοπτικός παραγωγός «έχασε» τον αγαπημένο του αδελφό, Νίκο, γεγονός που τον έχει συγκλονίσει.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Στο κείμενό του, γυρίζει πίσω στα παιδικά τους χρόνια, στο πατρικό τους σπίτι στη Λάγια, θυμάται τον εαυτό του μικρό και τον Νίκο στην εφηβεία, ως τον μεγαλύτερο και πιο δυναμικό από τα αδέλφια. Αναφέρεται σε εικόνες που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του, σε απλές αλλά πολύτιμες στιγμές καθημερινότητας, που σήμερα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία.

Ο ηθοποιός μιλά για τον αδελφό του ως έναν άνθρωπο που δίδαξε τη ζωή μέσα από πράξεις και όχι λόγια. Περιγράφει τις φορές που δούλευαν μαζί στην οικοδομή, τα Σάββατα που γίνονταν μαθήματα ζωής, αλλά και τις οικογενειακές στιγμές στη Λακατάμεια, στη βεράντα του σπιτιού, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια της οικογένειας.

Ο αιφνίδιος χαμός του Νίκου, όπως εξομολογείται, άφησε ένα μεγάλο κενό, καθώς ήταν ο πρώτος από τα δέκα αδέλφια που έφυγε από τη ζωή. Με λόγια λιτά αλλά δυνατά, ο Κούλλης Νικολάου αποχαιρετά τον αδελφό του, μιλώντας για τη σκληρή αλήθεια της ζωής, που πολλές φορές είναι απρόβλεπτη και άδικη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εκφράζει την ελπίδα πως ο Νίκος θα συναντήσει ξανά τους γονείς τους και πως όλοι μαζί θα συνεχίσουν να τους προσέχουν από ψηλά.

Διαβάστε την ανάρτηση του Κούλλη Νικολάου: