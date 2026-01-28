MasterChef: Σε άλλο σπίτι θα μένουν οι 14 νέοι διαγωνιζόμενοι!

Στο χθεσινό επεισόδιο 14 διαγωνιζόμενοι από την πρώτη μπριγάδα, πήραν την πολυπόθητη λευκή ποδιά και εξασφάλισαν μια θέση στο MasterChef 10.

Αντίθετα, για τον Αντώνη Βουτσά η πορεία του στον διαγωνισμό ολοκληρώθηκε.

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, δεκαέξι παίκτες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions και αποτελούν τη δεύτερη μπριγάδα, περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής και μπαίνουν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς δίνει στη συνέχεια μια μικρή γεύση από την τρομερή πλεκτάνη που θα ξετυλίγεται επεισόδιο με το επεισόδιο: «Και να πούμε ότι αυτοί οι δεύτεροι 14 θα μπουν σε άλλο σπίτι». Στο τέλος του βίντεο μαθαίνουμε δια στόματος Λεωνίδα Κουτσόπουλου πως θα υπάρξει αποχώρηση.