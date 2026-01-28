H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Στο στούντιο, ο Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 18:07 Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
28.01.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Στρουγγάρης ενθουσιάζεται με το αντικείμενο του Βασίλη
28.01.26 , 17:43 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
28.01.26 , 17:30 H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
28.01.26 , 17:25 Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 17:11 Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
28.01.26 , 16:51 Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
28.01.26 , 16:21 Συγκλονισμένος ο Λεσόρ με την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 16:20 MasterChef: Σε άλλο σπίτι θα μένουν οι 14 νέοι διαγωνιζόμενοι!
28.01.26 , 16:15 Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα
28.01.26 , 15:57 Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου
28.01.26 , 15:49 Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου
28.01.26 , 15:29 Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»
28.01.26 , 15:28 Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα
28.01.26 , 15:23 Άδεια η εξέδρα των φιλοξενούμενων στη Λιόν με απόφαση ΠΑΟΚ
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Στο στούντιο, ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλα τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.

H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Αντώνης Παπαργύρης

· Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και τι αλλάζει στους συσχετισμούς των κομμάτων.

· Τι λένε οι πολίτες για τις εσωτερικές αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

· Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση και πώς αντιμετωπίζουν την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

· Τι περιμένουν οι πολίτες απο τις επόμενες εθνικές εκλογές και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα.

H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top