H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star.
Στο στούντιο, ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλα τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.
· Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και τι αλλάζει στους συσχετισμούς των κομμάτων.
· Τι λένε οι πολίτες για τις εσωτερικές αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.
· Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση και πώς αντιμετωπίζουν την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.
· Τι περιμένουν οι πολίτες απο τις επόμενες εθνικές εκλογές και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.