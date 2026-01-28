H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Στο στούντιο, ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλα τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.

Αντώνης Παπαργύρης

· Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και τι αλλάζει στους συσχετισμούς των κομμάτων.

· Τι λένε οι πολίτες για τις εσωτερικές αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

· Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση και πώς αντιμετωπίζουν την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

· Τι περιμένουν οι πολίτες απο τις επόμενες εθνικές εκλογές και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα.