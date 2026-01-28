Νέος κατώτατος μισθός: Στο τραπέζι αύξηση άνω των 50 ευρώ

Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο;
28.01.26 , 19:30 Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αριστέα Καζάκου
28.01.26 , 19:13 Φωτιά Βιολάντα: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι 3 κατηγορούμενοι
28.01.26 , 18:52 Νέος κατώτατος μισθός: Στο τραπέζι αύξηση άνω των 50 ευρώ
28.01.26 , 18:43 Βουλή: Παραπομπή Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
28.01.26 , 18:21 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τριήμερο πένθος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
28.01.26 , 18:08 Cash or Trash: Η Ελομίδα Βισβίκη ερωτεύτηκε το σακάκι των Led Zeppelin
28.01.26 , 18:07 Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
28.01.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Στρουγγάρης ενθουσιάζεται με το αντικείμενο του Βασίλη
28.01.26 , 17:43 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
28.01.26 , 17:30 H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
28.01.26 , 17:25 Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 17:11 Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
28.01.26 , 16:51 Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
28.01.26 , 16:21 Συγκλονισμένος ο Λεσόρ με την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Παναγιώτα Βλαντή: «Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας»
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
ευρώ χρήματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει τον στρατηγικό της στόχο για κατώτατο μισθό 950 ευρώ μεικτά έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η φετινή αύξηση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, αναμένεται να κινηθεί κοντά ή ακόμη και πάνω από τα 50 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, η προοπτική μιας σημαντικής ενίσχυσης των αποδοχών συνοδεύεται από αυξανόμενες φωνές που ζητούν προσεκτικούς χειρισμούς. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 |
ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 |
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
 |
NEWPOST.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top