Νέος κατώτατος μισθός: Στο τραπέζι αύξηση άνω των 50 ευρώ

Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει τον στρατηγικό της στόχο για κατώτατο μισθό 950 ευρώ μεικτά έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η φετινή αύξηση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, αναμένεται να κινηθεί κοντά ή ακόμη και πάνω από τα 50 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, η προοπτική μιας σημαντικής ενίσχυσης των αποδοχών συνοδεύεται από αυξανόμενες φωνές που ζητούν προσεκτικούς χειρισμούς.

