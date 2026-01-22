Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Μια ιστορική στιγμή για την Audi

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 14.200.000 ευρώ
22.01.26 , 22:10 MasterChef: Οι παρατηρήσεις του Σωτήρη Κοντιζά για τον τραχανά του Νίκου
22.01.26 , 21:58 Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star
22.01.26 , 21:56 Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη
22.01.26 , 21:55 Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»
22.01.26 , 21:30 Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef
22.01.26 , 21:23 Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn
22.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς - Τι συνέβη;
22.01.26 , 21:04 Η Chery στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές πωλήσεις μέσα σε 6 μήνες
22.01.26 , 21:00 Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου
22.01.26 , 20:41 Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή σκηνή με τον Χρυσοστόμου από γυρίσματα
22.01.26 , 20:26 Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο
22.01.26 , 20:25 Ο ήρωας της Άνω Γλυφάδας: Έπεσε στον χείμαρρο και έσωσε δύο γυναίκες
22.01.26 , 20:14 Δίκη για φόνο Βάλυράκη στην Ερέτρια: «Λύγισε» ο αυτόπτης μάρτυρας
22.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Ξένια δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ;
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιστορική σελίδα στην αγωνιστική πορεία της Audi άνοιξε η Audi Revolut F1 Team, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στο Βερολίνο. Σχεδόν 400 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi, στον εμβληματικό χώρο Kraftwerk, στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.
Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο επίσημος ρουχισμός της ομάδας και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, σηματοδοτώντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του project ενόψει της εισόδου της Audi στη Formula 1 το 2026.

Η Audi θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία. Το μονοθέσιο Audi R26 κινείται από νέο power unit (υβριδική μηχανή Formula 1) που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau και φέρει την ονομασία AFR 26 Hybrid.

Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Η υβριδική μηχανή της Audi για τη νέα εποχή της Formula 1

Στην καρδιά της Audi R26 βρίσκεται το νέο power unit της Audi, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογία αιχμής και υψηλή αποδοτικότητα.Το σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 1,6 λίτρων, ισχύος περίπου 400 kW, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα απόδοσης έως 350 kW. Το ηλεκτρικό σκέλος περιλαμβάνει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS), μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (Energy Store), ηλεκτροκινητήρα MGU-K και εξελιγμένη μονάδα ελέγχου.

ρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Μαζί με το 8τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο αναπτύσσεται επίσης στο Neuburg an der Donau, συγκροτούν το πλήρες powertrain του μονοθεσίου. Το power unit λειτουργεί με βιώσιμα καύσιμα, ενώ η σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική ισχύς αντανακλά τη στρατηγική κατεύθυνση της Formula 1 προς μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Τα επόμενα βήματα πριν την πρεμιέρα

Το επόμενο ορόσημο για την Audi Revolut F1 Team είναι το shakedown της νέας γενιάς μονοθεσίων Formula 1 στη Βαρκελώνη (26–30 Ιανουαρίου), ενώ θα ακολουθήσουν οι επίσημες δοκιμές στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου), πριν από την πρώτη συμμετοχή της Audi σε Grand Prix Formula 1.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI REVOLUT F1 TEAM
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top