Πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Μια ιστορική σελίδα στην αγωνιστική πορεία της Audi άνοιξε η Audi Revolut F1 Team, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στο Βερολίνο. Σχεδόν 400 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi, στον εμβληματικό χώρο Kraftwerk, στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο επίσημος ρουχισμός της ομάδας και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, σηματοδοτώντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του project ενόψει της εισόδου της Audi στη Formula 1 το 2026.

Η Audi θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία. Το μονοθέσιο Audi R26 κινείται από νέο power unit (υβριδική μηχανή Formula 1) που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau και φέρει την ονομασία AFR 26 Hybrid.

Η υβριδική μηχανή της Audi για τη νέα εποχή της Formula 1

Στην καρδιά της Audi R26 βρίσκεται το νέο power unit της Audi, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογία αιχμής και υψηλή αποδοτικότητα.Το σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 1,6 λίτρων, ισχύος περίπου 400 kW, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα απόδοσης έως 350 kW. Το ηλεκτρικό σκέλος περιλαμβάνει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS), μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (Energy Store), ηλεκτροκινητήρα MGU-K και εξελιγμένη μονάδα ελέγχου.

Μαζί με το 8τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο αναπτύσσεται επίσης στο Neuburg an der Donau, συγκροτούν το πλήρες powertrain του μονοθεσίου. Το power unit λειτουργεί με βιώσιμα καύσιμα, ενώ η σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική ισχύς αντανακλά τη στρατηγική κατεύθυνση της Formula 1 προς μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Τα επόμενα βήματα πριν την πρεμιέρα

Το επόμενο ορόσημο για την Audi Revolut F1 Team είναι το shakedown της νέας γενιάς μονοθεσίων Formula 1 στη Βαρκελώνη (26–30 Ιανουαρίου), ενώ θα ακολουθήσουν οι επίσημες δοκιμές στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου), πριν από την πρώτη συμμετοχή της Audi σε Grand Prix Formula 1.