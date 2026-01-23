BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε στην Ελλάδα

Η θέση που κατέλαβε στην αγορά ηηλεκτρικών αυτοκινήτων

BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε στην Ελλάδα
Η BYD ηγείται της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας 1.825 ταξινομήσεις EV και κατακτώντας πάνω από το ένα πέμπτο της αγοράς (με συνολικό μερίδιο αγοράς 20,5%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μερίδιο της BYD στο κανάλι πώλησης λιανικής (retail) άγγιξε το 31,2%, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των ιδιωτών πελατών στην εταιρεία. Παράλληλα, η μάρκα ενισχύει σταθερά τη θέση της και στα plug-in υβριδικά (PHEV), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σε όλες τις μορφές εξηλεκτρισμού με εξωτερική παροχή ενέργειας.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν 

BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε στην Ελλάδα

BYD Dolphin:

Το Νο1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025, με 722 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,1%. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κατηγορία EV C-hatchback το μερίδιό του έφτασε το 76,9%, επιβεβαιώνοντας την ευρεία αποδοχή του από το αγοραστικό κοινό.

BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε στην Ελλάδα
BYD ATTO 3:

Κατέκτησε την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,3%, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

BYD Dolphin Surf:

Το World Urban Car of the Year αναδείχθηκε Νο1 στα ηλεκτρικά B-hatchback, με 285 μονάδες και μερίδιο 47,5%, χάρη στον συνδυασμό προσιτής τιμής, σύγχρονης τεχνολογίας και κορυφαίας ασφάλειας πέντε αστέρων (αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP).

BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε στην Ελλάδα
SEAL U DM-i: Πρωταγωνιστής στα PHEV

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο SEAL U DM-i, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων στο κανάλι λιανικής (retail), ανεξαρτήτως κατηγορίας (οι συνολικές ταξινομήσεις ήταν 577). Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει την τεχνολογία Super Hybrid DM ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της BYD.

Η γκάμα Super Hybrid DM της BYD ενισχύεται περαιτέρω μέσα στη χρονιά με το σεντάν SEAL 5 DM-i, ενώ σύντομα αναμένονται δύο νέα SUV, τα ATTO 2 DM-i και SEALION 5 DM-i, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των PHEV.
Η συνεχής επέκταση της Super Hybrid DM γκάμας αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ελληνική αγορά, προσφέροντας αποδοτικές, προσιτές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να ηγείται της πράσινης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας το “Electric Bonus” για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της BYD. Το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 13.500 ευρώ (αφορά το μοντέλο BYD SEAL U συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και του οφέλους από την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου). Σε επίπεδο εγγύησης, η BYD επεκτείνει το όριο χιλιομέτρων για την Blade Battery στα 250.000 χλμ., διατηρώντας τη διάρκεια κάλυψης στα οκτώ έτη και την ελάχιστη εγγυημένη Κατάσταση Υγείας (SOH) στο 70%. 

