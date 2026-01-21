Skoda Karoq Selection Plus: Η νέα έκδοση με τον πλουσιότερο εξοπλισμό

Η Skoda ανανεώνει τη γκάμα του Karoq στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Karoq Selection Plus, η οποία συνδυάζει σημαντικά εμπλουτισμένο βασικό εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του μοντέλου στην κατηγορία των C-SUV.Το Skoda Karoq αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και αναγνωρίσιμες επιλογές της κατηγορίας του στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής, η γκάμα επανατοποθετείται και διαρθρώνεται πλέον σε τρεις εκδόσεις: Selection, Selection Plus και Sportline, προσφέροντας ξεκάθαρη διαφοροποίηση και μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη.



Η νέα έκδοση Selection Plus έρχεται να καλύψει τον πυρήνα της ζήτησης, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και άνεσης, σε μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη πρόταση. Διατίθεται με τον κινητήρα 1.5 TSI 150 PS και ξεκινά από 31.650 €, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες εκδόσεις.Με τη νέα έκδοση Karoq Selection Plus, η Skoda ενισχύει ουσιαστικά την εμπορική της πρόταση στην κατηγορία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επιλογή που εστιάζει στη συνολική εμπειρία χρήσης.

Η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, την τεχνολογία, αλλά και στην πρακτικότητα και τους γενναιόδωρους χώρους, με χώρο αποσκευών 521 λίτρων, που φτάνει έως 1.630 λίτρα με πλήρως αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν το Karoq ιδανικό για καθημερινή και οικογενειακή χρήση, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα κατασκευής και την οδηγική άνεση που το χαρακτηρίζουν διαχρονικά.



Στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Selection Plus περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και συνδεσιμότητας, όπως Adaptive Cruise Control, προβολείς LED Matrix, Side Assist, Virtual Cockpit 10’’, σύστημα Infotainment 9,2’’ με πλοήγηση και Phone Box (ασύρματη φόρτιση), καθώς και premium ηχοσύστημα Canton (10 ηχεία και ψηφιακός ενισχυτής).



Παράλληλα, η έκδοση Selection παραμένει στη γκάμα ως η εισαγωγική πρόταση, με νέα τιμή εκκίνησης 27.650 €, μειωμένη κατά 3.250 €, διατηρώντας τον υπάρχοντα πλήρη εξοπλισμό της και ενισχύοντας την προσβασιμότητα του μοντέλου σε ευρύτερο κοινό.Το νέο Skoda Karoq Selection Plus είναι ήδη διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda σε όλη την Ελλάδα.