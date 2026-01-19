Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ξεκινά από το 2026 να συμμετέχει ως ενεργό μέλος του United Nations Global Compact Network Greece, του Τοπικού Δικτύου της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητα.Το United Nations Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), που ιδρύθηκε το 2000, καλεί τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ουσιαστική δράση για την προώθηση των Δέκα Αρχών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ενισχύοντας τη συνεργασία και την καινοτομία και διασφαλίζοντας τη σύνδεση της επιχειρηματικής δράσης με τις παγκόσμιες προτεραιότητες του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη θετικής αλλαγής – συμβάλλοντας σε λύσεις για κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η φτώχεια, η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, η απώλεια φυσικών πόρων. Στον τομέα του Περιβάλλοντος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή, τη μείωση εκπομπών, την ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση φυσικών πόρων, ενθαρρύνοντας στοχευμένες δράσεις με πραγματικό και θετικό αποτύπωμα.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε σχετικά: «Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, θεμελιώδης αρχή μας αποτελεί να λειτουργούμε υπεύθυνα και να είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία και περιβάλλον. Η δέσμευσή μας στις Δέκα Αρχές του UN Global Compact που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίες, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εκφράζει την ένταξη αυτών των αξιών στη στρατηγική, την κουλτούρα και τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Η συμμετοχή μας στο UN Global Compact Network Greece μας δίνει πρόσβαση στο Academy, μέσω του οποίου, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερώνουμε τακτικά και στοχευμένα τους εργαζομένους μας για θέματα βιωσιμότητας. Παράλληλα, ενώνουμε τις δυνάμεις με ένα παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών με τους οποίους μας συνδέουν κοινές πεποιθήσεις για κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας, εκεί όπου ο αντίκτυπός μας μπορεί να είναι ουσιαστικός και μετρήσιμος. Μέσω αυτής της δικτύωσης, δημιουργείται γόνιμος διάλογος για την οικοδόμηση ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου!»