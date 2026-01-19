UM Rockville 125: Δείτε την τιμή του

Ο αμερικάνικος οίκος δίκυκλων UM Motorcycles, του οποίου την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα έχει η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., παρουσιάζει το νέο ADV σκούτερ Rockville 125, ήδη άμεσα διαθέσιμο από το δίκτυο συνεργατών.Στον βασικό εξοπλισμό διαθέτει, TFT 7’’, Fat bar τιμόνι, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, keyless χειρισμός (εκκίνηση, άνοιγμα σέλας και ρεζερβουάρ), χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα που χωρά full-face κράνος, καθώς και παροχή USB.



Το νέο σκούτερ της αμερικάνικης UM, ζυγίζει μόλις 140 κιλά, ενώ είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία και σταθερότητα. Παράλληλα, το Rockville 125, φορά ελαστικά μικτής χρήσης διαστάσεων (110/80-14, 130/70-13), ανάρτηση εμπρός με τηλεσκοπικό πιρούνι και πίσω με 2 αμορτισέρ με δοχείο αερίου. Είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα ισχυρό σύστημα πέδησης ABS και TCS (με δυνατότητα απενεργοποίησης) για αυξημένη ασφάλεια.



Για να μπορεί να εξυπηρετήσει στο έπακρο το σκοπό του, τις απρόσκοπτες αστικές μετακινήσεις, το νέο UM Rockville 125 εφοδιάζεται με έναν σύγχρονο 4-χρονο υδρόψυκτο κινητήρα, 125 cc, με ηλεκτρονικό ψεκασμό και απόδοση 12,1 ίππων (PS), ρεζερβουάρ 12,5 λίτρων και μόλις 2,7 lt/100 χλμ. μέση κατανάλωση.Σε συνδυασμό με την προσιτή τιμή του από 2.799 €, που πλαισιώνεται από την εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών, το νέο UM Rockville 125 προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό εκλεπτυσμένης αισθητικής, αστικής χρηστικότητας και οικονομίας σε όποιον το επιλέξει.