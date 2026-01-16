MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας
Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper — που είχε ήδη αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές σύγκρουσης του Euro NCAP τον Μάρτιο του 2025 — έλαβε μία νέα εξαιρετική διάκριση από το έγκριτο ινστιτούτο, αναδεικνύοντάς το ως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο πόλης και supermini της χρονιάς 2025 («Best in Class for Safest City & Supermini of the Year 2025»).

MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας

Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της MINI στην ασφάλεια στην κατηγορία των πολυτελών μικρών αυτοκινήτων. Με τις τρεις εκδόσεις του — MINI Cooper E, MINI Cooper SE και MINI John Cooper Works Electric — το μοντέλο εντυπωσιάζει όχι μόνο με την τεχνολογία ηλεκτροκίνησης και τη χαρακτηριστική αίσθηση go-kart, αλλά και με τον πλήρη βασικό εξοπλισμό ασφαλείας.

MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας

Το Euro NCAP επιβραβεύει τη συνεχή πρόοδο στην προστασία των επιβατών, στα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, καθώς και στις καινοτόμες τεχνολογίες υποβοήθησης, που καθιστούν την οδήγηση στην πόλη ακόμη ασφαλέστερη. Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper υιοθετεί μία ενσωματωμένη φιλοσοφία ασφάλειας, με πλήρη προστασία των επιβατών, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας στο βασικό εξοπλισμό και μια εκτενή γκάμα συστημάτων υποβοήθησης για την πρόληψη ατυχημάτων.

MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας

Σε ό,τι αφορά την προστασία των πεζών και των δικυκλιστών απέσπασε επίσης πολύ υψηλή βαθμολογία στην κατηγορία του, με ποσοστό 77% στις δοκιμές σύγκρουσης Euro NCAP 2025. Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις και σε άλλους τομείς, με 89% στην προστασία των επιβατών, 87% στην ασφάλεια των παιδιών και 79% στα συστήματα υποβοήθησης. Με κορυφαία ασφάλεια, οδηγική απόλαυση και εμβληματικό σχεδιασμό, η δεύτερη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Cooper ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αστικής κινητικότητας.

 

ΜΙΝΙ
MINI COOPER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ:
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EURO NCAP
