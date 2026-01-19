Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60: Μπορείτε να μιλάτε μαζί του

Mε το νέο και αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, η Volvo Cars παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο στο οποίο μπορείτε να μιλάτε με φυσικό τρόπο. Ως το πρώτο Volvo που σχεδιάστηκε με Gemini, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google, το EX60 δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να συνομιλούν φυσικά μαζί του. Είναι το πιο έξυπνο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητό μας μέχρι σήμερα.

Το Gemini προσφέρει βοήθεια σε κάθε διαδρομή, παρέχοντας hands-free έλεγχο για οτιδήποτε έχει σημασία στον δρόμο. Είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένο, ενσωματωμένο σε βάθος στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες λειτουργίες μέσω φυσικής συνομιλίας που λαμβάνει υπόψη τον προηγούμενο διάλογο. Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να θυμούνται συγκεκριμένες εντολές, και μπορούν να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην οδήγηση, καθώς μειώνεται η ανάγκη χρήσης της κεντρικής οθόνης.

Για παράδειγμα, οι οδηγοί μπορούν να ζητήσουν από το Gemini να βρει μια διεύθυνση κράτησης ξενοδοχείου στο email τους, να ελέγξει αν ένα αντικείμενο που αγόρασαν πρόσφατα χωράει στον χώρο αποσκευών του EX60 ή να προτείνει ιδέες για το επόμενο ταξίδι τους. Αυτή η ενσωμάτωση καθιστά το EX60 διαισθητικό στη χρήση και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Volvo Cars με την Google που μετρά σχεδόν μια δεκαετία.Τα αποκαλυπτήριά του έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου,

