Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile

Παρουσιάζει περισσότερα από 100 χρόνια δημιουργικότητας και καινοτομίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 21:25 Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»
15.01.26 , 20:45 Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
15.01.26 , 20:42 Renault: Βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026
15.01.26 , 20:26 Συγκίνηση στην υποδοχή του «Κίμωνα» από το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ»
15.01.26 , 20:25 Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης
15.01.26 , 20:22 Νέο ντοκουμέντο με τη Λόρα: Προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;
15.01.26 , 19:39 Φωτιά στον Νέο Κόσμο - Στον λόφο Κυνοσάργους
15.01.26 , 19:26 Εκκρεμούν 27.000 IBAN για την επιστροφή ενοικίου!
15.01.26 , 18:56 MasterChef 10: Τρεις και σήμερα! Το νέο trailer από την πρώτη audition
15.01.26 , 18:50 Εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης - Πληροφορίες για τραυματίες
15.01.26 , 18:38 Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
15.01.26 , 18:05 Nissan LEAF: Το αυτοκίνητο που λατρεύουν και οι γυναίκες
15.01.26 , 18:03 Τραγωδία στο Περθ: Έλληνας κινδυνεύει να μην περπατήσει μετά από ατύχημα
15.01.26 , 17:45 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έλεγαν λόγια αγάπης και νόμιζα ότι έπαιζαν θέατρο»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην 50ή έκθεση Rétromobile, η Citroën προσκαλεί το κοινό να (ξανά)ανακαλύψει την ιστορία της μέσα από ένα περίπτερο αφιερωμένο στον σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και την τόλμη, όπως αποτυπώνονται σε έξι πρωτότυπα μοντέλα της (concept cars). Το περίπτερο αναδεικνύει τις ιστορικές δεσμεύσεις της Μάρκας από το 1919: να καθιστά την κινητικότητα προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, μέσα από χρήσιμες καινοτόμες τεχνολογίες με επίκεντρο την άνεση.
Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile

ELO: η τολμηρή υπογραφή της Citroën που γεφυρώνει το παρελθόν και το μέλλον. 
Με το ELO, η Citroën παρουσιάζει ένα concept car που ενσαρκώνει ένα τολμηρό όραμα κινητικότητας, αντλώντας ταυτόχρονα έμπνευση από το δημιουργικό DNA των ιστορικών της πρωτοτύπων. Σχεδιασμένο ως ένα πραγματικό «εργαστήριο ιδεών», το ELO ανταποκρίνεται στα νέα πρότυπα ζωής: συμπαγές (4,10 m), αλλά ευρύχωρο και ευέλικτο, μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα.
Προσαρμόζεται σε κάθε χρήση: μετακινήσεις, απομακρυσμένη εργασία, ελεύθερο χρόνο και χαλάρωση. Αυτή η ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση ακολουθεί τα βήματα του Xanae, πρωτοπόρου στη σχεδίαση οικογενειακού MPV εσωτερικού χώρου, σχεδιασμένου για κοινές στιγμές.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
Η αρχιτεκτονική του ELO είναι 100% ηλεκτρική, αξιοποιώντας την ηλεκτροκίνηση για τη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου και προσφέροντας πρωτοφανή ευελιξία διαμόρφωσης. Η κεντρικά τοποθετημένη θέση οδηγού, σε συνδυασμό με πανοραμικό παρμπρίζ 180°, παραπέμπει στην τόλμη του Karin (1980), με την κεντρική θέση οδήγησης και το φουτουριστικό χειριστήριο τύπου joystick. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και ενισχύει την αλληλεπίδραση με τους επιβάτες, χάρη στη δυνατότητα περιστροφής του καθίσματος ώστε να δημιουργείται ένας κοινός χώρος εργασίας ή κοινωνικής συνεύρεσης.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
Σε επίπεδο σχεδίασης, το ELO υιοθετεί μια χαρακτηριστική σιλουέτα MPV, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του μονοκόκ (mono-volume), σε συνέχεια του C10 (1956), γνωστού για την ασυνήθιστη αισθητική του και τον εξαιρετικό εσωτερικό του χώρο. Αυτή η πρωτοτυπία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Citroën: να τολμά να δημιουργεί νέες μορφές για να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile

2CV A – 1939: o πρωτοπόρος της Citroën που άνοιξε τον δρόμο της επιτυχίας 
Το 1939 ξεκίνησε η παραγωγή μιας πρώτης σειράς 250 μονάδων, ενόψει του Σαλονιού Αυτοκινήτου του  Παρισιού. Η εκδήλωση, προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, ακυρώθηκε καθώς η Γαλλία εισήλθε στον πόλεμο. Όλα τα οχήματα καταστράφηκαν, εκτός από τέσσερα. Το πρώτο ανακαλύφθηκε το 1968 και έκτοτε αποκαταστάθηκε πλήρως – είναι αυτό που εκτίθεται στο περίπτερο. Τα άλλα τρία βρέθηκαν το 1997 στη σοφίτα μιας αγροικίας στον ιστορικό χώρο του κέντρου δοκιμών Citroën La Ferté Vidame, στο Eure-et-Loir.
Πρωτοπόρο στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, το 2 CV περιλάμβανε ορισμένα εμβληματικά χαρακτηριστικά, όπως το αφαιρούμενο πίσω κάθισμα, τα οποία σήμερα βλέπουμε στο concept car ELO.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
C10 – 1956: σχεδίαση διαμορφωμένη από την αεροδυναμική
Μόνο η Citroën θα τολμούσε, το 1956, να παρουσιάσει ένα concept με τόσο τολμηρή και συμπαγή αρχιτεκτονική. Ελαφρύ, οικονομικό και τεχνολογικά μπροστά από την εποχή του, το design του βασίστηκε σε αεροναυπηγικές τεχνικές. Με το παρατσούκλι «σταγόνα νερού» από τους δημιουργούς του, το C10 εντυπωσίασε χάρη στη δυναμική σιλουέτα του.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile

Karin – 1980: στην αιχμή της ηλεκτρονικής καινοτομίας
Το Karin είναι ένα πυραμιδοειδές concept car, σχεδιασμένο από τον γαλλοϊταλό σχεδιαστή Trevor Fiore. Δημιουργήθηκε ως άσκηση ύφους, εξερευνώντας μια νέα γραμμή οχήματος για να αξιολογηθεί η αντίδραση του κοινού. Ο αντίκτυπος του Citroën Karin στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1980 ήταν ιδιαίτερα σημαντικός.Το concept αυτό διέθετε καινοτόμο εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονική οθόνη πληροφοριών οδήγησης και σύστημα παρακολούθησης κατάστασης του οχήματος. Η φωτεινή σχεδίασή του και η κεντρική θέση οδήγησης ενέπνευσαν το ELO, προσφέροντας μεγαλύτερο χώρο και ευελιξία.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile

Activa 1 – 1988:  προηγμένες τεχνολογίες εντός του οχήματος
Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του 1988 και αποτέλεσε ένα νέο ερευνητικό πρωτότυπο, συνδυάζοντας υδροπνευματική ανάρτηση υψηλής πίεσης με ενσωματωμένη ηλεκτρονική διαχείριση. Η σύγκλιση αυτών των τεχνολογιών υποσχόταν σημαντική πρόοδο στην άνεση, την οδική συμπεριφορά, την οδηγική απόλαυση και την ασφάλεια.Τρεις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, συνδεδεμένες με το υδραυλικό σύστημα, διαχειρίζονταν υποβοηθούμενες λειτουργίες όπως η ανάρτηση, η διεύθυνση και το φρενάρισμα. Το Activa 1 ήταν το πρώτο concept της Citroën που διέθετε head-up display και πολλαπλές οθόνες, προαναγγέλλοντας το σήμερα. 

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
Xanae – 1994: οικογενειακή επαναπροσέγγιση του εσωτερικού χώρου
Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1994 και το concept Xanae ενσαρκώνει μια επιτυχημένη σύνθεση νέων προσεγγίσεων σε επίπεδο σχεδίασης, οδικής συμπεριφοράς και φιλικής ατμόσφαιρας.Το MPV αυτό ξεχώρισε με ιδιαίτερα καινοτόμο εμφάνιση. Η πρόσβαση στο εσωτερικό διευκολυνόταν από δύο πόρτες χωρίς κεντρική κολόνα και περιστρεφόμενα εμπρός καθίσματα, επιτρέποντας στους επιβάτες να κάθονται αντικριστά.Το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα, με στρογγυλεμένο σχεδιασμό, προσέφερε εξαιρετική άνεση. Η ιδέα των περιστρεφόμενων εμπρός καθισμάτων, που υιοθετείται και στο ELO, μετατρέπει το MPV σε έναν πραγματικό «χώρο διαβίωσης» εντός του οχήματος.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
C-Cactus – 2007: βιώσιμη σχεδίαση
Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2007 και σηματοδότησε μια νέα αυτοκινητιστική προσέγγιση της Citroën, ανταποκρινόμενη σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.Χάρη στην υβριδική τεχνολογία HDi και με τιμή συγκρίσιμη με ενός οικογενειακού sedan εισαγωγικού επιπέδου, το C-Cactus εξερεύνησε νέες σχεδιαστικές φιλοσοφίες, παραλείποντας σκόπιμα ορισμένα μη απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να επικεντρωθεί στην ευεξία των επιβατών. Ως ένα από τα πρώτα concept που ενσωμάτωσαν ανακυκλωμένα υλικά, το C-Cactus άνοιξε τον δρόμο για το ELO.

Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
50 χρόνια Retromobile: η επιστροφή του Traction Avant 15-6 Cabriolet του 1939
Τα πρώτα πρωτότυπα 15-6 Cabriolet κατασκευάστηκαν το 1939, για να συμπληρώσουν τη γκάμα Traction Avant, δίπλα στις εκδόσεις μακρύ αμάξωμα, λιμουζίνα και οικογενειακή.Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν μόλις τρία αυθεντικά πρωτότυπα 15-6 cabriolet με εξακύλινδρο κινητήρα, μεταξύ των οποίων και το κόκκινο Traction Avant 15-6 Cabriolet που εκτίθεται στη Rétromobile.Η Citroën έχει την τιμή να παρουσιάσει αυτό το σπάνιο αριστούργημα, το οποίο είχε ήδη εκτεθεί στην πρώτη έκδοση της Rétromobile το 1976, με την υποστήριξη του συλλόγου La Traction Universelle.  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
ΕΚΘΕΣΗ RÉTROMOBILE
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top