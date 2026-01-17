Opel Astra:Τα φώτα του κάνουν την νύχτα -ημέρα

Με 51.200 φωτιστικά στοιχεία

Opel Astra:Τα φώτα του κάνουν την νύχτα -ημέρα
Πριν από λίγες ημέρες, το νέο Opel Astra γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Το best seller της Opel στην compact κατηγορία παρουσιάστηκε ακόμα πιο τολμηρό, πιο δυναμικό και πιο τεχνολογικά προηγμένο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το προηγμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD Light, που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο μόνο στο κορυφαίο SUV της Opel, το Grandland. 

Opel Astra:Τα φώτα του κάνουν την νύχτα -ημέρα

Το σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD Light διαθέτει συνολικά 51.200 φωτιστικά στοιχεία (25.600 ανά πλευρά), επιτρέποντας φωτισμό υψηλής ανάλυσης χωρίς θάμβωση. Χάρη στην κάμερα που παρακολουθεί διαρκώς την κυκλοφορία, το σύστημα «σβήνει» με απόλυτη ακρίβεια τα σημεία όπου βρίσκονται προπορευόμενα ή αντίθετα κινούμενα οχήματα, χωρίς να επηρεάζεται ο φωτισμός του υπόλοιπου δρόμου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη πιο στενό «τούνελ φωτός» (η περιοχή που δεν φωτίζεται από τους προβολείς), καλύτερα φωτισμένο οδόστρωμα και αυξημένη ορατότητα στις άκρες του δρόμου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, με ταχύτητα 80 km/h το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να εντοπίσει εμπόδια 30 έως 40 μέτρα νωρίτερα συγκριτικά με τους συμβατικούς προβολείς αλογόνου, κερδίζοντας έως και δύο πολύτιμα δευτερόλεπτα αντίδρασης.

Opel Astra:Τα φώτα του κάνουν την νύχτα -ημέρα

Έξυπνες λειτουργίες για άνεση και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη

Όλες οι αυτόματες λειτουργίες φωτισμού – πόλης, επαρχιακού δρόμου, στροφών και κακών καιρικών συνθηκών – έχουν εξελιχθεί περαιτέρω. Ο φωτεινός κώνος μπροστά από το όχημα ρυθμίζεται ψηφιακά μέσω περισσότερων από 50.000 φωτιστικών στοιχείων, «ακολουθώντας» τη γραμμή του δρόμου στις στροφές. Ένα πρόσθετο φωτιστικό στοιχείο ενεργοποιείται στην εσωτερική πλευρά του οχήματος, ανάλογα με τη γωνία της στροφής, αποτρέποντας τα σκοτεινά σημεία.

Σε βροχή ή ομίχλη, το Intelli-Lux HD προσαρμόζει την ένταση του φωτισμού, ώστε να περιορίζεται η αντανάκλαση στο βρεγμένο οδόστρωμα, προστατεύοντας τους απέναντι οδηγούς. Παράλληλα, το σύστημα αναγνωρίζει τις πινακίδες κυκλοφορίας και μειώνει τη φωτεινότητα, ώστε η αντανάκλασή τους να μην θαμπώνει τον οδηγό. Τέλος, η λειτουργία “tourist mode” διασφαλίζει πλήρη λειτουργία του συστήματος, ακόμη και σε χώρες με αριστερή κυκλοφορία.

Opel Astra:Τα φώτα του κάνουν την νύχτα -ημέρα

Μοναδική φωτιστική υπογραφή Opel Blitz και Opel Compass

Το Νέο Astra δεν ξεχωρίζει μόνο για την τεχνολογία του, αλλά και για την εντυπωσιακή φωτιστική υπογραφή του. Για πρώτη φορά, το Opel Blitz στο εμπρός μέρος φωτίζεται μόνιμα, αποτελώντας το κεντρικό στοιχείο του φωτιζόμενου Opel Compass. Η ανανεωμένη και πιο λεπτή μάσκα Opel Vizor ενσωματώνει αρμονικά το έμβλημα της Μάρκας, με φωτεινές λωρίδες που εκτείνονται προς τους προβολείς και το καπό. Το αποτέλεσμα είναι μια ακόμη πιο τολμηρή και σύγχρονη εμφάνιση, που υπογραμμίζει τη φιλοσοφία της Opel να μετατρέπει γρήγορα τις σχεδιαστικές της ιδέες σε πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι το εμπρός μέρος του Νέου Astra αντλεί έμπνευση από το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, το πρώτο phygital concept car της Μάρκας.

