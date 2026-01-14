VW: Δείτε αναλυτικά τις πωλήσεις που έκανε το 2025 - Η άνοδος

Η VW παρέδωσε περίπου 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2025, διατηρώντας τις συνολικές παραδόσεις σχεδόν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (–1,4%). Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της Volkswagen στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.318.100 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση.

Η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα. Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 382.000 BEV παγκοσμίως το 2025 (–0,2%), με το μερίδιό τους επί του συνόλου των παραδόσεων να διαμορφώνεται στο 8,1%. Στο πλαίσιο αυτό, το ID.7 κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή πορεία στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με περίπου 35.000 παραδόσεις στη Γερμανία (+132,0%) και 76.600 παραγγελίες στην υπόλοιπη Ευρώπη (+133,9%).

Η Volkswagen εκτιμά ότι η ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά της οχήματα θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026, με την παρουσίαση νέων μοντέλων στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το ID. Polo, με εκτιμώμενη αρχική τιμή περίπου 25.000 ευρώ, καθώς και η έκδοση παραγωγής του compact SUV ID. Cross.

Τα SUV διατήρησαν την ισχυρή τους θέση στη γκάμα της Volkswagen το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 50,2% των συνολικών παραδόσεων, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό των SUV στις πωλήσεις της μάρκας ξεπέρασε το 78,5%.Το T-Roc αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο SUV της Volkswagen στην Ευρώπη. Η δεύτερη γενιά του, που λανσαρίστηκε το 2025, έχει ήδη καταγράψει 201.995 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, θα διατίθεται με κινητήρες ήπιας υβριδικής τεχνολογίας (mild hybrid) 116 PS και 150 PS, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.

Παράλληλα, το Volkswagen Tayron, διαθέσιμο από την άνοιξη του 2025, έχει ήδη τύχει θετικής υποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, με 60.700 παραδόσεις μέχρι σήμερα.

Το 2025 σηματοδοτεί τη 50ή επέτειο του GTI, ενός από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης και αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Volkswagen. Η μάρκα τιμά το ορόσημο αυτό με το Golf GTI EDITION 50², το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε συγκεκριμένες αγορές και αναμένεται να παρουσιαστεί και στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες.