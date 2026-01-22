Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025

Πρώτη Δημοσίευση: 04.02.26, 18:27
Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025
Ύστερα από εξαιρετική απόδοση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η Leapmotor έκλεισε το 2025 στην πρώτη θέση μεταξύ των Κινεζικών NEV (New Energy Vehicle) Start-Up μαρκών.Παραδίδοντας 596.555 οχήματα στην παγκόσμια αγορά, η μάρκα ουσιαστικά διπλασίασε τις πωλήσεις της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και παγιώθηκε ως ισχυρός κατασκευαστής στο πεδίο των αμιγώς ηλεκτρικών και PHEV μοντέλων.

Το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας LEAP 3.5 ήταν το τεχνολογικό highlight του 2025, ενώ η γκάμα επεκτάθηκε πολύ χάρη στο B10 (C-SUV), το B01 (Sedan), το Β05 (C-Hatchback και το B03X (B-SUV). Άξιο αναφοράς είναι και το D19, ένα πολύ μεγάλο SUV που δείχνει τη δυναμική της μάρκας για το μέλλον.

Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025

Η Leapmotor ιδρύθηκε το 2015 και το 2025 γιόρτασε την κατασκευή 1.000.000 αυτοκινήτων, ενώ παραμένει απόλυτα δεσμευμένη στο in-house R&D και την μακρόπνοη καινοτομία.Στην Ελλάδα η Leapmotor ανήκει στο portfolio μαρκών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, κάτι που ισοδυναμεί με άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω ενός έμπειρου δικτύου με πανελλαδική κάλυψη. Αυτή τη στιγμή η γκάμα της ξεκινάει με το Τ03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή €15.900, μικτή αυτονομία 265 km (WLTP) και εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα σε επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας.
Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025
Η Leapmotor σύντομα θα διευρύνει και στην Ελλάδα την γκάμα της με ακόμα δύο μοντέλα. Το πρώτο είναι το Β05, ένα χάτσμπακ της μικρομεσαίας κατηγορίας με δυναμική διάθεση και σπορ σχεδίαση, ενώ μετά το τρίτο τρίμηνο θα ξεκινήσει η διάθεση και ενός B-SUV με την ονομασία B03X.

