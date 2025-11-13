Volkswagen ID. Every1: Έρχεται το νέο μοντέλο

Η μεγάλη συνεργασία της VW με την Rivian

Volkswagen ID. Every1: Έρχεται το νέο μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η «Rivian and Volkswagen Group Technologies» (RV Tech), η κοινοπραξία που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από τον Όμιλο Volkswagen και την αμερικανική Rivian, συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής εξέλιξης. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία συνδέει την τεχνολογική πρωτοπορία της Rivian στα ηλεκτρικά οχήματα με τη βιομηχανική ισχύ, το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand του Ομίλου Volkswagen.

Volkswagen ID. Every1: Έρχεται το νέο μοντέλο

Η ανάπτυξη της προηγμένης αρχιτεκτονικής ζωνών (zonal architecture) και του λογισμικού για τα μελλοντικά software-defined οχήματα (SDV) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες δοκιμές χειμερινών επιδόσεων με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο προετοιμασίας πριν από τη μαζική ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις πλατφόρμες του Ομίλου.

Volkswagen ID. Every1: Έρχεται το νέο μοντέλο

Δοκιμές και εμπορική προετοιμασία

Από το πρώτο τρίμηνο του 2026, η RV Tech θα πραγματοποιήσει τις πρώτες χειμερινές δοκιμές με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout, ελέγχοντας την απόδοση της νέας αρχιτεκτονικής σε ακραίες συνθήκες. Οι προδιαγραφές hardware και ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν ήδη καθοριστεί από την άνοιξη του 2025.

Volkswagen ID. Every1: Έρχεται το νέο μοντέλο

Μεταξύ των οχημάτων περιλαμβάνεται το Volkswagen ID. Every1, που αναπτύσσεται στα τεχνικά κέντρα της RV Tech σε Palo Alto και Irvine. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SDV του Ομίλου Volkswagen, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τα ηλεκτρικά οχήματα. Προγραμματίζεται να λανσαριστεί το 2027 ως το πρώτο “software-defined” Volkswagen, εισάγοντας κορυφαίες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών entry-level μοντέλων.

Volkswagen ID. Every1: Έρχεται το νέο μοντέλο

Παράλληλα, η κοινοπραξία εργάζεται από κοινού με τις μάρκες του Ομίλου πάνω στα επόμενα στάδια ανάπτυξης και στις τεχνικές προδιαγραφές των μελλοντικών μοντέλων που θα βασίζονται στην πλατφόρμα SSP και θα λανσαριστούν προς το τέλος της δεκαετίας.

 

