Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ

Περισσότερη δύναμη, οικονομία, εύκολη απόκτηση και 6 χρόνια servιee

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 10:13 Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Shein – Μπλόκο σε 200.000 δέματα
07.11.25 , 10:04 Τσουβέλας: «Δε με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω να τα διαβάζω»
07.11.25 , 09:52 Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
07.11.25 , 09:35 Ιστορική συμφωνία για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
07.11.25 , 09:24 Συγκινημένος ο Ετ. Παύλου: «Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου»
07.11.25 , 09:19 Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!
07.11.25 , 09:18 Καιρός: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία από την Ιταλία
07.11.25 , 09:09 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η on air έκπληξη των συνεργατών της
07.11.25 , 09:05 Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ
07.11.25 , 09:05 Όμιλος VW: Τι γίνεται με τις πωλήσεις και τις παραδόσεις
07.11.25 , 09:03 Αλέκος Σακελλάριος: Όταν η Βουγιουκλάκη τον μήνυσε επειδή τη «χλεύαζε»
07.11.25 , 08:59 GNTM - Sneak Preview: Ο Νάρκισσος Τα «Ακούει» Από Τους Κριτές
07.11.25 , 08:49 GNTM - Sneak Preview: Λαλούν τα κορφοβούνια για τον Λάκη
07.11.25 , 08:47 Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του
07.11.25 , 08:46 Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Καιρός: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία από την Ιταλία
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός λόγω ηλικίας
Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
Αλέκος Σακελλάριος: Όταν η Βουγιουκλάκη τον μήνυσε επειδή τη «χλεύαζε»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 06.11.25, 14:25
Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, η Ford προσφέρει έναν ακόμα λόγο για να αποκτήσει κανείς το νέο Ranger Plug-in Hybrid, καθώς μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους όσοι το επιλέξουν επωφελούνται από την παροχή Service για τα επόμενα 6 χρόνια. Έτσι, όλοι μπορούν τώρα να απολαύσουν την ελευθερία, τη δύναμη αλλά και την ευελιξία του Ranger Plug-in Hybrid, με την συντήρησή του να είναι εξασφαλισμένη από τους ειδικούς της Ford, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον πελάτη. 

Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ

Η απόκτηση του νέου Ford Ranger PHEV είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στην ευέλικτη χρηματοδότηση Ford Finance, η οποία συνδυάζει ανταγωνιστικό επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και διάρκεια εξόφλησης έως 48 μήνες. Εναλλακτικά, όσοι επιλέξουν τη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης μπορούν να στραφούν στα προγράμματα Ford Lease, απολαμβάνοντας εξίσου ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς όρους με μηνιαίο μίσθωμα 474€.

Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ

Η κορυφαία για την κατηγορία οικονομία καυσίμου, που φτάνει έως και τα μόλις 3,4 lt/100 km, και το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που απορρέει από αυτή και την παροχή service για 6 χρόνια, συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες σε επίπεδο επιδόσεων, χάρη στον κορυφαίο σε απόδοση κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS – μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – κορυφαία ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 km με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD RANGER PLUG-IN HYBRID
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top