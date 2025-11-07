Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ

Σήμερα, η Ford προσφέρει έναν ακόμα λόγο για να αποκτήσει κανείς το νέο Ranger Plug-in Hybrid, καθώς μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους όσοι το επιλέξουν επωφελούνται από την παροχή Service για τα επόμενα 6 χρόνια. Έτσι, όλοι μπορούν τώρα να απολαύσουν την ελευθερία, τη δύναμη αλλά και την ευελιξία του Ranger Plug-in Hybrid, με την συντήρησή του να είναι εξασφαλισμένη από τους ειδικούς της Ford, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

Η απόκτηση του νέου Ford Ranger PHEV είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στην ευέλικτη χρηματοδότηση Ford Finance, η οποία συνδυάζει ανταγωνιστικό επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και διάρκεια εξόφλησης έως 48 μήνες. Εναλλακτικά, όσοι επιλέξουν τη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης μπορούν να στραφούν στα προγράμματα Ford Lease, απολαμβάνοντας εξίσου ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς όρους με μηνιαίο μίσθωμα 474€.

Η κορυφαία για την κατηγορία οικονομία καυσίμου, που φτάνει έως και τα μόλις 3,4 lt/100 km, και το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που απορρέει από αυτή και την παροχή service για 6 χρόνια, συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες σε επίπεδο επιδόσεων, χάρη στον κορυφαίο σε απόδοση κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS – μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – κορυφαία ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 km με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές.