Dacia Bigster: Φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026»

Τα κινητήρια σύνολα που κάνουν την διαφορά

Dacia Bigster: Φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026»
Dacia Bigster: Φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λανσαρισμένο την άνοιξη του 2025, το Bigster σημείωσε σχεδόν 40.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000 παραγγελίες από το λανσάρισμά του. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική εμπορική πορεία του οικογενειακού SUV σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και της Μεσογείου.Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-B, το Bigster επωφελείται από κινητήρες νέας γενιάς που συνδυάζουν τις επιδόσεις με την αποδοτικότητα:

· Hybrid 155: πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης που προσφέρει έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, με εξαιρετική ισορροπία ισχύος, οικονομίας και οδηγικής απόλαυσης.

· Mild Hybrid 140: σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V με 1.2L turbo βενζινοκινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, που εξασφαλίζει μείωση κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ κατά περίπου 10%, σε σχέση με έναν «απλό» κινητήρα αντίστοιχης ισχύος.

· Mild Hybrid-G 140: κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνης/υγραερίου) με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 km και 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, χωρίς καμία παραχώρηση σε χώρους ή άνεση.

· Hybrid-G 150 4x4: ο ολοκαίνουργιος υβριδικός κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, επιτρέπει έως και 60% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη και αυτονομία WLTP έως 1.500 km — μία παγκόσμια πρωτιά!

Η έκδοση Hybrid 155 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων, με περίπου 65% της συνολικής ζήτησης. Με τιμή εκκίνησης τα €23.800, ενσαρκώνει τη βασική υπόσχεση της μάρκας: να καταστήσει προσιτό σε όλους ό,τι έχει ανάγκη ο σύγχρονος οδηγός, χωρίς συμβιβασμούς σε αντοχή, ασφάλεια ή τεχνολογία.

Χάρη στον ιδανικό συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης, καινοτομίας, τολμηρού σχεδιασμού και ανταγωνιστικής τιμής, το Bigster κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής και συγκαταλέγεται, πλέον, στους επτά φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026».Το μεγάλο βραβείο θα απονεμηθεί στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Motor Show Βρυξελλών.

DACIA
 |
DACIA BIGSTER
 |
“CAR OF THE YEAR 2026”
 |
ΦΙΝΑΛΙΣΤ
