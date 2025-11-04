Ford Puma Sound Edition: Τι ξεχωριστό έχει η νέα έκδοση

Διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές των υποψηφίων πελατών, η Ford έχει προσθέσει τη νέα έκδοση Sound Edition τόσο στη γκάμα του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV, όσο και σε εκείνη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Puma Gen-E. Ο στάνταρ εργοστασιακός εξοπλισμός της έκδοσης Sound Edition βασίζεται στην ήδη πλούσια έκδοση ST-Line Χ του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV και αντίστοιχα στην Premium για το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E που λαναρίστηκε με επιτυχία πρόσφατα στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας αναβαθμισμένα στοιχεία και ξεχωριστό στιλ.

Συγκεκριμένα, η έκδοση Sound Edition διατίθεται με το νέο και μοναδικό στη γκάμα χρώμα αμαξώματος Metropolis White, ενώ προαιρετικά οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τα εξωτερικά φινιρίσματα Digital Aqua Blue ή Solar Silver. Σε κάθε περίπτωση, η οροφή του αυτοκινήτου είναι βαμμένη σε μαύρο χρώμα και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών σε γυαλιστερό μαύρο, ενώ στάνταρ είναι και οι νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε χρώμα Magnetic. Το εξωτερικό πακέτο της έκδοσης Sound Edition συμπληρώνεται ιδανικά από τους στάνταρ κατευθυντικούς προβολείς Matrix-LED με αντιθαμβωτική λειτουργία Glare Free (στάνταρ στο Ford Puma Gen-E Premium).

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει επίσης η νέα ταπετσαρία καθισμάτων που διαθέτει διχρωμία και γκρι ραφές, η νέα επένδυση των θυρών Space Grey, τα φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, το πλήρως θερμαινόμενο παρμπρίζ και η σκουρόχρωμη επένδυση οροφής. Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Sound Edition για τα Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Puma Gen-E περιλαμβάνει - επιπλέον των στοιχείων που διατίθενται στα μοντέλα ST-Line X και Premium - ένα αναβαθμισμένο ηχοσύστημα που υπογράφει η B&O με απόδοση 650 Watt, το οποίο προσφέρει στους επιβάτες μία μοναδική εμπειρία ήχου.



Επιπλέον των παραπάνω, όλες οι εκδόσεις Sound Edition περιλαμβάνουν στον στάνταρ εξοπλισμό τους το εργοστασιακό πακέτο υποβοήθησης οδηγού Driver Assistance Pack που περιλαμβάνει μία σειρά από κορυφαίες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού, όπως Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (Blind Spot Information System - BLIS) με Σύστημα Προειδοποίησης Διερχόμενου Οχήματος (Cross Traffic Alert - CTA), Έξυπνο Σύστημα Διατήρησης Σταθερής Ταχύτητας (Intelligent Adaptive Cruise Control - iACC) με σύστημα Υποβοήθησης Ελιγμού Αποφυγής (Evasive Steering Assist - ESA), καθώς και κάμερα 360ο που προσφέρει πανοραμική προβολή οχήματος και αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός/πίσω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τώρα να επισκεφτούν το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα ούτως ώστε να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία που καθιστούν ξεχωριστή τη νέα έκδοση Sound Edition των νέων Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E.