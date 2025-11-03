DS Automobiles: Επίσημες δοκιμές Formula E στην Βαλένθια

Ποιος έκανε τον καλύτερο χρόνο

DS Automobiles: Επίσημες δοκιμές Formula E στην Βαλένθια
Η πίστα Ricardo Tormo στη Βαλένθια της Ισπανίας φιλοξένησε από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου τους 20 οδηγούς της Formula E, για επίσημες δοκιμές πριν από την έναρξη της 12ης σεζόν.Αυτές οι σημαντικές δοκιμές επέτρεψαν στις ομάδες να αξιολογήσουν την αρχική απόδοση των πλήρως ηλεκτρικών μονοθέσιων τους και να συλλέξουν καθοριστικές πληροφορίες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα. 

Για την DS Automobiles και την PENSKE AUTOSPORT, οι Maximilian Günther και Taylor Barnard έβαζαν τακτικά τα μονοθέσια DS E-TENSE FE25 στην πρώτη δεκάδα κατά τη διάρκεια των έξι χρονομετρημένων περιόδων, με τον Barnard να σημειώνει έναν εξαιρετικό τρίτο ταχύτερο χρόνο συνολικά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και σύμφωνα με τη βαθιά του δέσμευση για ένταξη και ισότητα των φύλων, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E διοργάνωσε την τελευταία ημέρα δοκιμών μια ημερίδα αφιερωμένη στις γυναίκες οδηγούς, στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν. 

DS Automobiles: Επίσημες δοκιμές Formula E στην Βαλένθια

Αυτές οι αθλήτριες, οι οποίες προέρχονται όλες από κορυφαίες κατηγορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού όπως η F1 Academy, η W Series, η Super Formula, η Indy NXT και η GT4, είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν το ταλέντο τους στο τιμόνι των μονοθεσίων Gen3 Evo που θα συμμετάσχουν στην 12η σεζόν.
Για την ομάδα DS PENSKE, η Lindsay Brewer και η Jessica Edgar ανέλαβαν τα μονοθέσια DS E-TENSE FE25 που οδηγούν οι Maximilian Günther και Taylor Barnard.

DS Automobiles: Επίσημες δοκιμές Formula E στην Βαλένθια

Με την καθοδήγηση της γαλλοαμερικανικής ομάδας, η Αμερικανίδα οδηγός της Lamborghini Super Trofeo North America και η Βρετανίδα συναθλήτριά της, πρώην οδηγός της F1 Academy, ολοκλήρωσαν έξι ώρες έντονων δοκιμών.Μετά από αυτήν την εβδομάδα δοκιμών, η οποία ήταν γεμάτη ευκαιρίες μάθησης, η DS Automobiles και ο συνεργάτης της PENSKE AUTOSPORT θα κατευθυνθούν στο Σάο Πάολο για τον πρώτο αγώνα της 12ης σεζόν στις 6 Δεκεμβρίου.
 

Back to Top