Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου

Δείτε τα δώρα που κερδίζετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 14:36 Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη
31.10.25 , 14:28 Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
31.10.25 , 14:23 «Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
31.10.25 , 14:00 Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου
31.10.25 , 13:53 Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview
31.10.25 , 13:53 Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:26 Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους
31.10.25 , 13:12 Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποτελώντας την συνέχεια του διαγωνισμού «Η Leapmotor σε πάει διακοπές» που έγινε το καλοκαίρι, το “Test Drive & Win” βρίσκεται ήδη σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και θα υπάρξουν τρεις νικητές, καθένας από τους οποίους θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας €1.000 από το «Πλαίσιο».Στο διαγωνισμό συμμετέχει αυτόματα όποιος κάνει test drive με οποιοδήποτε από τα μοντέλα της μάρκας.

Αυτό σημαίνει τόσο με το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που ονομάζεται T03 και κοστίζει μόλις €15.900 περιλαμβάνοντας τα πάντα σε εξοπλισμό, όσο και με την ναυαρχίδα της μάρκας που ονομάζεται C10.Πρόκειται για ένα επιβλητικό D-SUV με μήκος 4,74 m που διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αλλά και με την πρωτοποριακή τεχνολογία REEV που χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα ως γεννήτρια και έχει συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km.

Πολύ σύντομα δε, η γκάμα της Leapmotor θα εμπλουτιστεί με ακόμα ένα SUV μοντέλο, το ολοκαίνουργιο B10 που έχει μήκος 4,52 m και αναμένεται να αποτελέσει την εμπορική αιχμή του δόρατος για την μάρκα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEAPMOTOR
 |
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “TEST DRIVE & WIN
 |
ΔΩΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top