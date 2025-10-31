Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025

Στο Japan Mobility Show 2025, η Honda παρουσιάζει το εύρος της παγκόσμιας γκάμας προϊόντων της με πολλαπλές παγκόσμιες πρεμιέρες σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα.Η πρώτη από αυτές είναι το Super-N Prototype, ένα compact ηλεκτρικό όχημα που προσφέρει τη «χαρά της οδήγησης» και διαθέτει τη νέα λειτουργία BOOST mode.

Αυτή ενισχύει την απόδοση ισχύος και προσομοιώνει την αλλαγή πολλαπλών σχέσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη δυναμική και οδηγική εμπειρία – μοναδική για ένα όχημα τέτοιου μεγέθους.Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Honda θα παρουσιαστεί από το 2026 στην Ιαπωνία και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας.

Στον τομέα των δύο τροχών, η EV Outlier Concept κάνει την πρώτη της εμφάνιση, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι οι μοτοσικλέτες του 2030 και μετά. Χάρη στην ευελιξία που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση, διαθέτει κινητήρες ενσωματωμένους στους τροχούς (μπροστά και πίσω), επιτυγχάνοντας έναν δυναμικό και χαμηλού προφίλ σχεδιασμό.

Δίπλα της θα παρουσιαστεί το Honda e-MTB Prototype, που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τη χαρά της οδήγησης στη φύση και κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του πριν από την κυκλοφορία του στην Ευρώπη το 2026. Το πλαίσιό του από ανθρακονήματα εξασφαλίζει χαμηλό βάρος και άμεση απόκριση, ενώ ο ηλεκτρικός υποβοηθούμενοςμηχανισμός για ανηφόρες συνδυάζει τη διασκέδαση των μοτοσικλετών και των mountain bikes, προσφέροντας απόλαυση εκτός δρόμου.

Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα κινητικότητας, η Honda θα εκθέσει και τον βιώσιμο πύραυλο που χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμαστική απογείωση και προσγείωση στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας τον Ιούνιο του 2025. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι επαναχρησιμοποιούμενος με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, παρουσιάζοντας τη δύναμη και το εύρος εφαρμογών της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης και ανάπτυξης αεροσκαφών της Honda.

Άλλα εκθέματα περιλαμβάνουν:

· Το Acura RSX Prototype, το νέο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας Acura και το πρώτο που ενσωματώνει τόσο την επόμενη γενιά πλατφόρμας ηλεκτρικών οχημάτων της Honda όσο και το λειτουργικό σύστημα οχήματος ASIMO OS.

· Το όχημα Honda 0 Series – 0 SUV ‘a’ (alpha), που θα κυκλοφορήσει κυρίως στην Ιαπωνία και την Ινδία. Θα παρουσιαστεί μαζί με τα πρωτότυπα Honda 0 SUV και Honda 0 Saloon, καθώς και το ολοκαίνουργιο Prelude e:HEV.

· Μια επιλογή από μοτοσικλέτες της κορυφαίας στον κόσμο μάρκας δύο τροχών, καθώς και μια σειρά από προϊόντα κινητικότητας της ευρύτερης γκάμας της Honda – συμπεριλαμβανομένου του HondaJet (το πιο εμπορικά επιτυχημένο ελαφρύ επαγγελματικό τζετ στον κόσμο) και του εξωλέμβιου κινητήρα BF350 – του πρώτου της εταιρείας με κινητήρα V8.Η έκθεση Japan Mobility Show πραγματοποιείται από 30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου