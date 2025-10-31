Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025

Τα μοντέλα που κάνουν παγόσμιες πρεμιέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 14:36 Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη
31.10.25 , 14:28 Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
31.10.25 , 14:23 «Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
31.10.25 , 14:00 Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου
31.10.25 , 13:53 Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview
31.10.25 , 13:53 Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:26 Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους
31.10.25 , 13:12 Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Japan Mobility Show 2025, η Honda παρουσιάζει το εύρος της παγκόσμιας γκάμας προϊόντων της με πολλαπλές παγκόσμιες πρεμιέρες σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα.Η πρώτη από αυτές είναι το Super-N Prototype, ένα compact ηλεκτρικό όχημα που προσφέρει τη «χαρά της οδήγησης» και διαθέτει τη νέα λειτουργία BOOST mode.

Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025

Αυτή ενισχύει την απόδοση ισχύος και προσομοιώνει την αλλαγή πολλαπλών σχέσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη δυναμική και οδηγική εμπειρία – μοναδική για ένα όχημα τέτοιου μεγέθους.Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Honda θα παρουσιαστεί από το 2026 στην Ιαπωνία και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας.

Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025Στον τομέα των δύο τροχών, η EV Outlier Concept κάνει την πρώτη της εμφάνιση, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι οι μοτοσικλέτες του 2030 και μετά. Χάρη στην ευελιξία που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση, διαθέτει κινητήρες ενσωματωμένους στους τροχούς (μπροστά και πίσω), επιτυγχάνοντας έναν δυναμικό και χαμηλού προφίλ σχεδιασμό.

Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025

Δίπλα της θα παρουσιαστεί το Honda e-MTB Prototype, που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τη χαρά της οδήγησης στη φύση και κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του πριν από την κυκλοφορία του στην Ευρώπη το 2026. Το πλαίσιό του από ανθρακονήματα εξασφαλίζει χαμηλό βάρος και άμεση απόκριση, ενώ ο ηλεκτρικός υποβοηθούμενοςμηχανισμός για ανηφόρες συνδυάζει τη διασκέδαση των μοτοσικλετών και των mountain bikes, προσφέροντας απόλαυση εκτός δρόμου.

Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025

Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα κινητικότητας, η Honda θα εκθέσει και τον βιώσιμο πύραυλο που χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμαστική απογείωση και προσγείωση στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας τον Ιούνιο του 2025. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι επαναχρησιμοποιούμενος με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, παρουσιάζοντας τη δύναμη και το εύρος εφαρμογών της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης και ανάπτυξης αεροσκαφών της Honda.

Honda: Πρωταγωνιστεί στο Japan Mobility Show 2025

Άλλα εκθέματα περιλαμβάνουν:

· Το Acura RSX Prototype, το νέο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας Acura και το πρώτο που ενσωματώνει τόσο την επόμενη γενιά πλατφόρμας ηλεκτρικών οχημάτων της Honda όσο και το λειτουργικό σύστημα οχήματος ASIMO OS.

· Το όχημα Honda 0 Series – 0 SUV ‘a’ (alpha), που θα κυκλοφορήσει κυρίως στην Ιαπωνία και την Ινδία. Θα παρουσιαστεί μαζί με τα πρωτότυπα Honda 0 SUV και Honda 0 Saloon, καθώς και το ολοκαίνουργιο Prelude e:HEV.

· Μια επιλογή από μοτοσικλέτες της κορυφαίας στον κόσμο μάρκας δύο τροχών, καθώς και μια σειρά από προϊόντα κινητικότητας της ευρύτερης γκάμας της Honda – συμπεριλαμβανομένου του HondaJet (το πιο εμπορικά επιτυχημένο ελαφρύ επαγγελματικό τζετ στον κόσμο) και του εξωλέμβιου κινητήρα BF350 – του πρώτου της εταιρείας με κινητήρα V8.Η έκθεση Japan Mobility Show πραγματοποιείται από 30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
JAPAN MOBILITY SHOW 2025
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top