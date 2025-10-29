Αποκαλύπτουμε τα νέα Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται

Αποκαλύπτουμε τα νέα  Seat Ibiza και Arona
Τα νέα SEAT Ibiza και Arona συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη στις κατηγορίες τους, με τον ζωντανό σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία τους. Τα δύο μοντέλα κάνουν ένα ακόμη βήμα μπροστά, στηριζόμενα σε τρεις βασικούς πυλώνες: ανανεωμένο εξωτερικό, εκλεπτυσμένο εσωτερικό και ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona ενσωματώνουν πιο έντονα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των σημερινών οδηγών. Τα δύο μοντέλα διαθέτουν αναβαθμισμένο στυλ, ζωντανές νέες αποχρώσεις και μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα ζαντών αλουμινίου, με διάμετρο από 15 έως 18 ίντσες.

Αποκαλύπτουμε τα νέα  Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται

Η σχεδιαστική εξέλιξη χαρίζει νέα, δυναμική εμφάνιση, με πλήρως ανανεωμένο εμπρός μέρος. με νέους προβολείς Full LED οι οποίοι τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου, Η ανανεωμένη σχεδίαση του πίσω προφυλακτήρα του νέου SEAT Ibiza αναδεικνύει τον σπορ και νεανικό χαρακτήρα του.Στις εκδόσεις FR, το λογότυπο FR χαραγμένο με λέιζερ στην κολόνα B προσθέτει μια διακριτική και σπορ πινελιά.  Η γκάμα περιλαμβάνει νέες εκδόσεις ζαντών για κάθε μοντέλο: το Ibiza αποκτά δύο σχέδια 17’’ και δύο 18’’, ενώ το Arona αντίστοιχα δύο σχέδια 16’’ και δύο 18’’. Τέλος, Ibiza και Arona αποκτούν πιο ζωντανά και νεανικά χρώματα. Τα Liminal, Oniric και Hypnotic προστίθενται στην υπάρχουσα γκάμα, χαρίζοντας νέα ενέργεια και προσωπικότητα στη σειρά.

Αποκαλύπτουμε τα νέα  Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται
Στο εσωτερικό, η καμπίνα διαθέτει νέα ανάγλυφα υφάσματα, εκλεπτυσμένα υλικά, σκούρα επένδυση οροφής και διακριτικές, ουδέτερες πινελιές στους αεραγωγούς, προάγοντας την έννοια της κομψότητας. Στην έκδοση FR, τα καθίσματα τύπου bucket περιλαμβάνονται πλέον στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας σπορ χαρακτήρα και αυξημένη άνεση — με ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή χρηστικότητα και τη δυναμική οδηγική εμπειρία.

Αποκαλύπτουμε τα νέα  Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται

Οι νέες κρυστάλλινες επιφάνειες με μαύρο φινίρισμα προσδίδουν φινέτσα και πιο δυναμικό χαρακτήρα στην καμπίνα. Επιπλέον, τα ανάγλυφα υφάσματα στα καθίσματα, τα υφασμάτινα πάνελ θυρών και τα απαλά υλικά προσθέτουν προσωπικότητα και αίσθηση ποιότητας. Νέες επενδύσεις και υφές συνθέτουν ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον.

Το τιμόνι, επενδυμένο με 100% premium διάτρητο δέρμα, χαρίζει αίσθηση ακρίβειας και πλήρους ελέγχου από την πρώτη στιγμή. Η μαύρη επένδυση της οροφής εντείνει τη δυναμική και συναρπαστική ατμόσφαιρα της καμπίνας.Αποκαλύπτουμε τα νέα  Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονταιΑπό πλευράς τεχνολογίας και τα δύο μοντέλα προσφέρουν βελτιωμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά, όπως το νέο ηχοσύστημα SEAT με έξι ηχεία, subwoofer και ενισχυτή 300W για μία υψηλής πιστότητας ακουστική εμπειρία. 

Αποκαλύπτουμε τα νέα  Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται

Τα SEAT Ibiza και Arona συνεχίζουν να προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και αποδοτικότητα. Με κινητήρες βενζίνης που αποδίδουν από 80 PS (59 kW) έως 150 PS (110 kW), και τα δύο μοντέλα εξασφαλίζουν δυναμική οδήγηση προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη:

1.0 MPI 80PS 3-κύλινδρος κινητήρας με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, (αποκλειστικά για το Ibiza)
1.0 TSI 95PS 3-κύλινδρος κινητήρας με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων
1.0 TSI 115PS 3-κύλινδρος κινητήρας με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων  ή 7-τάχυτο κιβώτιο DSG
1.5 TSI 150PS 4-κύλινδρος κινητήρας με 7-τάχυτο κιβώτιο DSG 

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona δημιουργούνται στη Βαρκελώνη όπου σχεδιάζονται, εξελίσσονται και παράγονται στις εγκαταστάσεις της SEAT στο Martorell. Τα δύο μοντέλα θα λανσαριστούν τον Ιανουάριο του 2026.

Διαβάστε περισσότερα:
SEAT
 |
SEAT IBIZA
 |
SEAT ARONA
 |
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
