BMW Charging: Η νέα λύση φόρτισης για επαγγελματίες χρήστες

Τι γίνεται με τις φορτίσεις εταιρικών οχημάτων BMW και MINI

BMW Charging: Η νέα λύση φόρτισης για επαγγελματίες χρήστες
Η BMW Charging και η MINI Charging συνεργάστηκαν με την Digital Charging Solutions GmbH (DCS) για τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής στόλων, η οποία απλουστεύει σημαντικά την παρακολούθηση και την κεντρική τιμολόγηση των φορτίσεων εταιρικών οχημάτων.

Η λύση αυτή συνδέει τους λογαριασμούς φόρτισης των οχημάτων του στόλου με έναν κεντρικό εταιρικό λογαριασμό. Κάθε φόρτιση τιμολογείται αυτόματα και όλες οι χρεώσεις συγκεντρώνονται σε έναν εταιρικό λογαριασμό για πληρωμή. Οι οδηγοί του στόλου απολαμβάνουν ίδια προνόμια, τιμές και εμπειρίες με τους ιδιώτες πελάτες.

Ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έως 50 ηλεκτρικά οχήματα, αποτελεί μια αποδοτική και εύχρηστη λύση φόρτισης, με ενιαία προβολή όλων των συνεδριών φόρτισης, οι οποίες τιμολογούνται και συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο τιμολόγιο. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται χωρίς έξοδα εγκατάστασης, ενώ οι οδηγοί των στόλων λαμβάνουν αυτόματη αποζημίωση.

Η εφαρμογή είναι γρήγορη και απλή. Αρχικά, οι διαχειριστές στόλων δημιουργούν έναν εταιρικό λογαριασμό στο CHARGE NOW για την καταχώρηση της εταιρείας τους. Στη συνέχεια, οι οδηγοί δημιουργούν έναν εταιρικό λογαριασμό πελάτη, που περιλαμβάνει σύμβαση φόρτισης με την BMW Charging ή την MINI Charging και ενεργοποιούν την επιλογή πληρωμής από την εταιρεία. Τέλος, ο διαχειριστής συνδέει τους λογαριασμούς των οδηγών με τον εταιρικό λογαριασμό, επιτρέποντας την κεντρική και αυτοματοποιημένη τιμολόγηση.

Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, οι φορτίσεις των οχημάτων πληρώνονται αυτόματα από την εταιρεία, χωρίς καμία ενέργεια (προκαταβολή ή επιστροφή) από τον οδηγό.Η λύση λανσαρίστηκε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους σε έντεκα ευρωπαϊκές αγορές: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο ακολούθησαν η Σουηδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Δανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Φινλανδία.

BMW
