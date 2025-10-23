Pirelli: Ακόμη ένα κενό ανάμεσα στις γόμες στην πόλη του Μεξικού

Το ταξίδι της Formula 1 στην Αμερική συνεχίζεται προς τον Νότο για το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, μία εβδομάδα μετά τον αγώνα στο Ώστιν. Όπως συνήθως, η ατμόσφαιρα στο Autodromo Hermanos Rodriguez θα είναι ηλεκτρισμένη λόγω της ζωντάνιας των οπαδών που γεμίζουν τις κερκίδες στο θεαματικό τμήμα του σταδίου Foro Sol, ένα από τα πιο φωτογραφισμένα σημεία του ημερολογίου. Μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως «κοφτό» λόγω της δυσκολίας στην ανάσα.

Η πίστα βρίσκεται σε υψόμετρο δύο χιλιάδες διακόσια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πράγμα που σημαίνει ότι ο αραιός αέρας έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των μονοθεσίων. Για αυτόν τον αγώνα, το καπέλο του βάθρου της Pirelli είναι σε πράσινο χρώμα τονισμένη με κεντημένη χρυσή κλωστή. Αποτελεί αναφορά στο πράσινο της σημαίας του Μεξικό, το χρυσό του θριάμβου και το κόκκινο του αγωνιστικού παλμού της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που παράγεται από την Pirelli Design με δημιουργική συμβολή από τον σχεδιαστή Denis Dekovic. Το καπέλο μπορεί να βρεθεί στην ειδική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου με διεύθυνση: https://store.pirelli.com.



Όπως συνέβη στο Ώστιν το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τον αγώνα στο Μεξικό υπάρχει ένα κενό στην επιλογή των γομών μεταξύ της σκληρότερης και των άλλων δυο. Η μέση και η μαλακή γόμα είναι αντίστοιχα οι C4 και C5, όπως και το 2024. Η σκληρή γόμα είναι η C2. Για την πίστα της Πόλης του Μεξικού, αυτή η γόμα αποτελεί μια εξαιρετικά συντηρητική επιλογή, με σημαντική διαφορά στον χρόνο του γύρου σε σχέση με τις άλλες δύο, ενώ παράλληλα προσφέρει και λιγότερη πρόσφυση.

Πέρυσι, η μαλακή γόμα χρησιμοποιήθηκε μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και έπειτα στον αγώνα, μόνο σε μια προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ο έξτρα βαθμός για τον ταχύτερο γύρο. Τώρα το σενάριο μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι C4 και C5 θα μπορούσε στην πραγματικότητα να οδηγήσει τις ομάδες να στοχεύσουν σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί κατά κύριο λόγο με αυτές τις γόμες. Ωστόσο, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χρειαστεί και δεύτερη αλλαγή λόγω πτώσης απόδοσης. Όποιος επιλέξει την C2 θα μπορούσε να διαχειριστεί σχετικά άνετα ένα μεγαλύτερο μέρος αγώνα, πηγαίνοντας με μια αλλαγή ως την καρό σημαία παρόλο που αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης.

Ο αγώνας διαρκεί 71 γύρους στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez της Πόλης του Μεξικού. Η πίστα έχει μήκος 4.304 μέτρα και 17 στροφές. Η κύρια ιδιαιτερότητά της είναι το υψόμετρο. Στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο αέρας είναι πολύ αραιός. Ως εκ τούτου, τα μονοθέσια παράγουν λιγότερη κάθετη δύναμη (downforce), καθιστώντας το στήσιμο του μονοθεσίου και τη διαχείριση των τεχνικών θεμάτων ιδιαίτερα απαιτητική για τις ομάδες. Η μεγάλη ευθεία έχει μήκος πάνω από 1,2 χιλιόμετρα, στην οποία τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες, εν μέρει λόγω της μειωμένης αντίστασης