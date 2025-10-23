Pirelli: Ακόμη ένα κενό ανάμεσα στις γόμες στην πόλη του Μεξικού

Το ποσοστό γύρων ανά γόμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 23:09 Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν», λέει ο φερόμενος εκτελεστής
23.10.25 , 23:07 Ελένη Μενεγάκη: Συγκινεί για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
23.10.25 , 22:54 Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega»
23.10.25 , 22:39 Κλήρωση Τζόκερ 23/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
23.10.25 , 22:38 First Dates - Χλόη & Άρης: Δύο αντίθετοι κόσμοι σε ένα ραντεβού!
23.10.25 , 22:35 First Dates: Η κίνηση της Χλόης που έκανε τον Άρη να νιώσει αμήχανα!
23.10.25 , 22:33 First Dates - Κωνσταντίνος & Λιάνα: Πώς πήγε το ραντεβού;
23.10.25 , 22:24 Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκύπτει με σαφήνεια κύκλωμα & σύστημα»
23.10.25 , 22:15 First Dates: Η Χλόη σχολίασε στη φίλη της τον Άρη
23.10.25 , 22:06 Ώρα για... εξηγήσεις: Στην Αθήνα οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
23.10.25 , 22:05 First Dates - Βαγγέλης & Κατερίνα: Το ραντεβού γέμισε αστερόσκονη & φλερτ
23.10.25 , 22:02 Η Ελένη Φουρέιρα γιόρτασε το νέο της album «Hybrid» με λαμπερό πάρτι
23.10.25 , 22:00 Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
23.10.25 , 21:35 First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού
23.10.25 , 21:30 Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Ελένη Μενεγάκη: Συγκινεί για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Κλήρωση Τζόκερ 23/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο
Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli: Ακόμη ένα κενό ανάμεσα στις γόμες στην πόλη του Μεξικού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ταξίδι της Formula 1 στην Αμερική συνεχίζεται προς τον Νότο για το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, μία εβδομάδα μετά τον αγώνα στο Ώστιν. Όπως συνήθως, η ατμόσφαιρα στο Autodromo Hermanos Rodriguez θα είναι ηλεκτρισμένη λόγω της ζωντάνιας των οπαδών που γεμίζουν τις κερκίδες στο θεαματικό τμήμα του σταδίου Foro Sol, ένα από τα πιο φωτογραφισμένα σημεία του ημερολογίου. Μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως «κοφτό» λόγω της δυσκολίας στην ανάσα.

Pirelli: Ακόμη ένα κενό ανάμεσα στις γόμες στην πόλη του Μεξικού

Η πίστα βρίσκεται σε υψόμετρο δύο χιλιάδες διακόσια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πράγμα που σημαίνει ότι ο αραιός αέρας έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των μονοθεσίων. Για αυτόν τον αγώνα, το καπέλο του βάθρου της Pirelli είναι σε πράσινο χρώμα τονισμένη με κεντημένη χρυσή κλωστή. Αποτελεί αναφορά στο πράσινο της σημαίας του Μεξικό, το χρυσό του θριάμβου και το κόκκινο του αγωνιστικού παλμού της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που παράγεται από την Pirelli Design με δημιουργική συμβολή από τον σχεδιαστή Denis Dekovic. Το καπέλο μπορεί να βρεθεί στην ειδική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου με διεύθυνση: https://store.pirelli.com.

Όπως συνέβη στο Ώστιν το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τον αγώνα στο Μεξικό υπάρχει ένα κενό στην επιλογή των γομών μεταξύ της σκληρότερης και των άλλων δυο. Η μέση και η μαλακή γόμα είναι αντίστοιχα οι C4 και C5, όπως και το 2024. Η σκληρή γόμα είναι η C2. Για την πίστα της Πόλης του Μεξικού, αυτή η γόμα αποτελεί μια εξαιρετικά συντηρητική επιλογή, με σημαντική διαφορά στον χρόνο του γύρου σε σχέση με τις άλλες δύο, ενώ παράλληλα προσφέρει και λιγότερη πρόσφυση.

Pirelli: Ακόμη ένα κενό ανάμεσα στις γόμες στην πόλη του Μεξικού

Πέρυσι, η μαλακή γόμα χρησιμοποιήθηκε μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και έπειτα στον αγώνα, μόνο σε μια προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ο έξτρα βαθμός για τον ταχύτερο γύρο. Τώρα το σενάριο μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι C4 και C5 θα μπορούσε στην πραγματικότητα να οδηγήσει τις ομάδες να στοχεύσουν σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί κατά κύριο λόγο με αυτές τις γόμες. Ωστόσο, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χρειαστεί και δεύτερη αλλαγή λόγω πτώσης απόδοσης. Όποιος επιλέξει την C2 θα μπορούσε να διαχειριστεί σχετικά άνετα ένα μεγαλύτερο μέρος αγώνα, πηγαίνοντας με μια αλλαγή ως την καρό σημαία παρόλο που αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης.

Ο αγώνας διαρκεί 71 γύρους στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez της Πόλης του Μεξικού. Η πίστα έχει μήκος 4.304 μέτρα και 17 στροφές. Η κύρια ιδιαιτερότητά της είναι το υψόμετρο. Στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο αέρας είναι πολύ αραιός. Ως εκ τούτου, τα μονοθέσια παράγουν λιγότερη κάθετη δύναμη (downforce), καθιστώντας το στήσιμο του μονοθεσίου και τη διαχείριση των τεχνικών θεμάτων ιδιαίτερα απαιτητική για τις ομάδες. Η μεγάλη ευθεία έχει μήκος πάνω από 1,2 χιλιόμετρα, στην οποία τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες, εν μέρει λόγω της μειωμένης αντίστασης

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
GRAND PRIX ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
 |
ΓΟΜΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top