Volvo: Λανσάρει δωρεάν οικιακή φόρτιση

Η Volvo Cars προσφέρει στους Σουηδούς πελάτες ηλεκτρική ενέργεια χωρίς χρέωση για ένα έτος, ώστε να φορτίζουν τα νέα τους αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο σπίτι, με το λανσάρισμα της πρωτοβουλίας της για δωρεάν φόρτιση. Από τον Φεβρουάριο του 2026, οι αγοραστές νέων αμιγώς ηλεκτρικών Volvo στη Σουηδία θα επωφελούνται από δωρεάν οικιακή φόρτιση με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για ένα έτος, έχοντας τη δυνατότητα να διανύσουν έως και 25.000 χλμ. Η προσφορά ισχύει άμεσα για ιδιώτες, είτε αγοράσουν είτε μισθώσουν το αυτοκίνητό τους.

Η έξυπνη φόρτιση υποστηρίζει ενεργά το ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέγοντας φόρτιση σε ώρες με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένες εκπομπές CO2. Η εφαρμογή θα παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου και θα επιτρέπει στους κατόχους να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Το κόστος για τη φόρτιση του αυτοκινήτου τους θα υπολογίζεται και θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό τους στη Vattenfall.

Η εμπειρία από την πρώτη φάση στη Σουηδία θα δημιουργήσει τη βάση για περαιτέρω λανσάρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη Volvo Cars να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους παρόχους βιώσιμης ενέργειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση της πρωτοβουλίας στην Ευρώπη και ευρύτερα.