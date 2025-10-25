YANGWANG U9 Xtreme: Το ταχύτερο ηλεκτρικό supercar  

Το YANGWANG U9 Xtreme είναι ήδη το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη – και τώρα, το κορυφαίο μοντέλο επιδόσεων της πολυτελούς θυγατρικής της BYD θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς. Μόλις έναν μήνα μετά το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας των 496,22 km/h στο ATP Papenburg, η YANGWANG είναι περήφανη να ανακοινώσει ότι το U9 Xtreme πέτυχε νέο ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικά supercar στο θρυλικό Nürburgring, την «Πράσινη Κόλαση» του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η ομάδα μηχανικών της YANGWANG διεξάγει μακροχρόνιες δοκιμές στην πίστα Nürburgring Nordschleife μήκους 20,832 km από τον Ιούλιο του 2024 – και τα εκτενή δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συνέβαλαν στην εξέλιξη του U9 Xtreme. Η YANGWANG μπορεί τώρα να επιβεβαιώσει ότι στις 22 Αυγούστου 2025, το U9X ολοκλήρωσε ένα γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα – πέντε δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ της κατηγορίας των ηλεκτρικών supercar και καθιστώντας το πρώτο που κατεβαίνει σε χρόνο κάτω από το όριο των επτά λεπτών.

Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής πλατφόρμα υπερυψηλής τάσης 1200V, και εξοπλίζεται με τέσσερις κινητήρες υψηλών επιδόσεων, καθένας ικανός για 30.000 σ.α.λ.. Το αυτοκίνητο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 PS, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων. Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα e⁴ και το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X όπως το υπάρχον YANGWANG U9, το U9 Xtreme εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία “body-attitude control” στις αγωνιστικές απαιτήσεις – επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και επιδόσεων γύρου πίστας σε ένα όχημα.

Για να κατακτήσει την κλασική πίστα των 20,832 km του Nürburgring – γνωστή για τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές και τις απαιτητικές στροφές – το U9 Xtreme διαθέτει εντελώς επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης, νέο σύστημα φρένων από τιτάνιο, ανθρακονήματα και κεραμικό υλικό, καθώς και semi-slick ελαστικά GitiSport e·GTR² PRO, που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με τη Giti. Αυτές οι αναβαθμίσεις επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να διαπρέπει όχι μόνο στην πρόκληση της τελικής ταχύτητας των 496,22 km/h, αλλά και στην προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ γύρου στην «Πράσινη Κόλαση» του Nürburgring.

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο σε πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή έως 30 μονάδες. Το όνομά του προέρχεται από την αγγλική λέξη Extreme («ακραίο», «απόλυτο»), με πρόσθετη έμφαση στο γράμμα X, που συμβολίζει το «άγνωστο».