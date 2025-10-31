BMW x SipaBoards: Δεν την έχετε ξαναδεί - Τιμή

Το BMW x SipaBoards είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Σλοβένο κατασκευαστή SipaBoards, ηγέτη στην αγορά ηλεκτρικών SUP. Οι φουσκωτές σανίδες συνδυάζουν τεχνολογία ηλεκτροκίνησης με υλικά υψηλής ποιότητας, ψηφιακή συνδεσιμότητα και ευέλικτο σύστημα μπαταριών. Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό προϊόν της BMW που έχει σχεδιαστεί για θαλάσσια σπορ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της κινητικότητας. Τον σχεδιασμό γραφικών ανέλαβε η BMW Group Designworks.

Στην καρδιά του BMW x SipaBoards βρίσκεται ένας ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας που παράγει ισχύ έως 300 Watt. Παρέχει επιπλέον ώθηση κατά την κίνηση και διευκολύνει την κωπηλασία, ειδικά όταν υπάρχει αντίθετος άνεμος ή θαλάσσια ρεύματα. Το σύστημα κίνησης, με προπέλα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την BMW, λειτουργεί χωρίς ρύπους και σχεδόν αθόρυβα, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση πλεύσης με ταχύτητες έως 7,5 km/h (4 κόμβοι). Ο κινητήρας αναλαμβάνει επίσης το φούσκωμα της σανίδας πριν ξεκινήσετε. Η απαιτούμενη ενέργεια παρέχεται από μπαταρίες διαθέσιμες σε διάφορες χωρητικότητες που καλύπτουν ποικίλες ανάγκες και αντικαθίστανται με μερικά απλά βήματα.

Ο ειδικά σχεδιασμένος πυρήνας, κατασκευασμένος από υλικό X-woven drop-stitch υψηλής πυκνότητας, προσδίδει στη σανίδα εξαιρετική δομική ακαμψία και σταθερότητα. Η σανίδα είναι διαισθητική στη χρήση, χάρη στη νέα, ενσωματωμένη στο κουπί διεπαφή χρήστη (UI) με τηλεχειριστήριο Bluetooth – εμπνευσμένη από την BMW Neue Klasse. Αυτό σημαίνει ότι ο κωπηλάτης μπορεί να ενεργοποιεί την λειτουργία FREUDE για επιπλέον ισχύ, εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ και απτική ανάδραση.

Το BMW x SipaBoards διατίθεται με δύο μπαταρίες 90 Wh. Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε λάτρεις του SUP που θέλουν να εξερευνήσουν, για παράδειγμα, λίμνες ή ακτές από το νερό. Οι μπαταρίες παρέχουν χρόνο πλεύσης από 1 έως 3,5 ώρες.Από την άνοιξη του 2026, το SUP θα διατίθεται επίσης προαιρετικά με δύο μπαταρίες 180 Wh. Αυτές έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερο χρόνο πλεύσης, ιδανικό για όσους σχεδιάζουν μεγαλύτερες εξορμήσεις. Με αυτές τις μπαταρίες, ο χρόνος πλεύσης φτάνει τις 3 έως 7 ώρες.

Το BMW x SipaBoards είναι διαθέσιμο στο BMW Lifestyle online store, σε επιλεγμένα καταστήματα SipaBoards και στο https://bmw.sipaboards.com, στην τιμή των 3.990 ευρώ.