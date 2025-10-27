QJMOTOR: Αυτά είναι τα δυο νέα της μοντέλα

Ο διπλός ρόλος τους

Πρώτη Δημοσίευση: 14.10.25, 18:31
QJMOTOR: Αυτά είναι τα δυο νέα της μοντέλα
Η QJMOTOR εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων adventure με δύο νέες φιλόδοξες προτάσεις. Μοντέλα που συνδυάζουν χαμηλό βάρος, κορυφαία χαρακτηριστικά και σύγχρονη τεχνολογία, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν διπλό ρόλο: Καθημερινή ευχρηστία και ικανότητα για κάθε διαδρομή.

SRT 300DX
Ο μονοκύλινδρος κινητήρας των 292 cc αποδίδει 30 ίππους και χαρίζει ζωντανές επιδόσεις. Με μικρό βάρος, αναρτήσεις μεγάλων διαδρομών και τροχούς 21”–18”, το SRT 300DX προκαλεί τον αναβάτη να προχωρήσει εκεί που τελειώνει ο δρόμος και να αποκτήσει και εμπειρία οδήγησης στο χώμα.

QJMOTOR: Αυτά είναι τα δυο νέα της μοντέλα

SRT 450RX
Η SRT 450RX με βασικό ατού τη μεγάλη ισχύ που προσφέρει ο νέος δικύλινδρος κινητήρας των 449 cc, συνδυάζει πλούσια ροπή και χαμηλό βάρος και ρίχνεται στη μάχη της δημοφιλούς πλέον κατηγορίας. Με πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι και monoshock αμορτισέρ πίσω, η ανάρτηση έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές διαδρομές. Απευθύνεται σε αναβάτες που εκτιμούν μία μηχανή με ουσία, έτοιμη να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους διαδρομή.

Τα δύο νέα μοντέλα της QJMOTOR ταιριάζουν ιδανικά στην ελληνική αγορά. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις, με καθαρές γραμμές, χωρίς περιττά στοιχεία που «φορτώνουν» την εικόνα. Αρχές του 2026 θα βρίσκονται στη χώρα μας, ενώ ο ειδικός Τύπος θα δοκιμάσει τα πρώτα δείγματα νωρίτερα.

Η QJMOTOR συνεχίζει τη στρατηγική «επίθεσης», προσφέροντας προϊόντα που ξεχωρίζουν σε όλα τα επίπεδα — σχεδίαση, ποιότητα, επιδόσεις και τεχνολογία. Το μήνυμα είναι σαφές: με τη νέα δυναμική παρουσία της, δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει κορυφή.

