Pirelli: Το Grand Prix Σιγκαπούρης και οι αλλαγές

Οι δυσκολίες και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις

Pirelli: Το Grand Prix της Σιγκαπούρης και οι αλλαγές
Μετά τον αγώνα στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, η Formula 1 αντιμετωπίζει ξανά μια διαδρομή σε δημόσιους δρόμους. Αυτή τη φορά σε μια πόλη – κράτος, τη Σιγκαπούρη, η οποία βρίσκεται μόλις 140 χιλιόμετρα βόρεια του ισημερινού, της νοητής γραμμής που χωρίζει το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Η μετακίνηση τόσο μακριά προς τον νότο από το Μπακού φέρνει μια μεγάλη αλλαγή σε δύο στοιχεία του καιρού: Υγρασία και θερμοκρασία.

Η υγρασία είναι συνήθως πάνω από 70%, ενώ η θερμοκρασία, παραμένει λίγο-πολύ, η ίδια, χειμώνα και καλοκαίρι, μεταξύ 24 και 31°C. Αυτό καθιστά το Σαββατοκύριακο της Σιγκαπούρης ένα από τα πιο απαιτητικά για τους οδηγούς, σωματικά. Μπορεί να χάσουν έως και τρία κιλά βάρους κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιβαρυνόμενοι από τη γεμάτη στροφές χάραξη της πίστας που προσφέρει ελάχιστο χρόνο ανάσας, πίσω από το τιμόνι. Το Grand Prix της Σιγκαπούρης ήταν το πρώτο που διεξήχθη εξ ολοκλήρου τη νύχτα. 

Οι γόμες

Η Pirelli δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στις γόμες για στεγνό οδόστρωμα, είναι ίδιες με πέρυσι για τη Marina Bay: Η C3 θα είναι η σκληρή, η C4 θα είναι η μέση γόμα και η C5 θα είναι η μαλακή γόμα. Παρότι υπάρχει η ακόμα πιο μαλακή γόμα C6, όταν ανακοινώθηκαν οι γόμες για το δεύτερο μέρος της σεζόν, κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Grand Prix της Ουγγαρίας, οι αξιολογήσεις απέκλεισαν το πιο μαλακό ελαστικό της σειράς του 2025. Αυτό διότι οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Σιγκαπούρη, ενδέχεται να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα υπερθέρμανσης. Στην πραγματικότητα, σε αυτόν τον αγώνα, η θερμική καταπόνηση είναι η κύρια αιτία πτώσης, της απόδοσης των ελαστικών.

Η μέση και η σκληρή γόμα θα είναι σαφώς επιλογές για τον αγώνα. Η μαλακή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οδηγό θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την επιπλέον πρόσφυση που προσφέρει στην εκκίνηση, ή αν υπάρξει περίοδος αυτοκινήτου ασφαλείας προς το τέλος του αγώνα. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στη διάταξη της πίστας πριν από μερικά χρόνια διεκολύνουν λίγο τις προσπεράσεις, αν και προφανώς, εξακολουθεί να είναι μάλλον δύσκολο να περάσεις ένα άλλο μονοθέσιο. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα αξιοποίησης της μεγάλης διαφοράς απόδοσης μεταξύ των φρέσκων μαλακών ελαστικών και ελαστικών μέσης ή σκληρής γόμας που έχουν κάνει πολλούς γύρους, είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Ακόμη μια φορά, υπάρχει μια ειδική έκδοση του καπέλου βάθρου Pirelli (Pirelli Podium Cap). Φτιάχνεται από την Pirelli Design με τη δημιουργική συμβολή του σχεδιαστή Denis Dekovic.

