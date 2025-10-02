Skoda Auto Γιορτάζει: 4 εκατομμύρια SUV

Τα μοντέλα που γράφουν ιστορία

Πρώτη Δημοσίευση: 03.10.25, 09:05
Skoda Auto Γιορτάζει: 4 εκατομμύρια SUV
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda Auto έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, καθώς κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ορόσημο: την παραγωγή του 4.000.000ού SUV, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία και την εμπιστοσύνη που της δείχνουν εκατομμύρια οδηγοί. Από το πρώτο της SUV, το Yeti του 2009, μέχρι σήμερα, η Skoda έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γκάμα SUV στην ιστορία της, με 8 διαφορετικά μοντέλα – από το compact Kylaq* και το Kushaq* έως το κορυφαίο Kodiaq των 7 θέσεων και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupe.

Skoda Auto Γιορτάζει: 4 εκατομμύρια SUV
Η νέα άφιξη, το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq, έχει ήδη κατακτήσει τις ευρωπαϊκές αγορές, ξεπερνώντας τις 100.000 παραγγελίες έως το τέλος Αυγούστου. Μαζί με το Enyaq και Enyaq Coupé συγκαταλέγεται πλέον στα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV της Ευρώπης. Στην Ινδία, τα τοπικά αναπτυγμένα Kylaq και Kushaq ενισχύουν δυναμικά την παρουσία της μάρκας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ η παραγωγή SUV της Skoda αποκτά πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα με εργοστάσια σε Ευρώπη και Ασία.

