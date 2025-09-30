Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025

Η Desmosedici GP σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 14:54 Θανάσης Αλευράς: «Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι πάθανε αγένεια»
30.09.25 , 14:53 Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνεψαν τα εγγόνια μου»
30.09.25 , 14:48 Ρένια Λουιζίδου: Η guest εμφάνιση στις Σέρρες, το Σοι Σου κι ο Τσιμιτσέλης
30.09.25 , 14:34 Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!
30.09.25 , 14:18 Η Στέλλα Γεωργιάδου φέρνει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο αλλης εποχής
30.09.25 , 14:16 Ποια ζώδια τον Οκτώβριο πρέπει να προσέξουν τις ίντριγκες;
30.09.25 , 14:08 Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
30.09.25 , 14:05 Aυτή είναι η διατροφή που βοηθά στη μείωση του βάρους και της κορτιζόλης
30.09.25 , 13:53 Φάρμα: Οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας
30.09.25 , 13:46 Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025
30.09.25 , 13:38 «Τα Φαντάσματα»: Δείτε On Demand τα επεισόδια στο StarTV
30.09.25 , 13:38 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές
30.09.25 , 13:33 Ξυλόσομπες: Επιβαρύνουν την υγεία όσο και το κάπνισμα; Τι λένε οι ειδικοί
30.09.25 , 13:30 Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα
30.09.25 , 13:13 Γιώργος Μαζωνάκης: «Το όνειρο μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας»
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM
Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο
Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Marc Márquez και η Ducati είναι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025 πέντε γύρους πριν το τέλος, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη εποχή της κορυφαίας κατηγορίας των δύο τροχών.
Για τον Ισπανό πρωταθλητή, αυτός είναι ο πρώτος του τίτλος με τα κόκκινα της Ducati, ενώ για τον κατασκευαστή του Borgo Panigale είναι ο τέταρτος συνεχόμενος τίτλος Αναβατών, κατακτημένος με τρεις διαφορετικούς αναβάτες (2022, 2023: Francesco Bagnaia, 2024: Jorge Martín, 2025: Marc Márquez).

Ένα πρωτοφανές αποτέλεσμα στη σύγχρονη εποχή του MotoGP, που αναδεικνύει τη σταθερότητα ενός τεχνικού και αγωνιστικού project ικανού να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να κερδίζει με διαφορετικούς αναβάτες, έχοντας τη Desmosedici GP σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής.

Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025
Το Grand Prix της Ιαπωνίας αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε όταν ο Márquez εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα του Borgo Panigale στις αρχές του 2025. Μια πρόκληση που αποδέχτηκε με αποφασιστικότητα και μετέτρεψε σε μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία ο πρωταθλητής της Ducati Lenovo Team αναδείχθηκε αγώνα με τον αγώνα σε απόλυτο πρωταγωνιστή της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης των δύο τροχών.

Η πορεία προς τον τίτλο σφραγίστηκε από εντυπωσιακούς αριθμούς: 14 νίκες σε Sprint και 11 νίκες σε GP, που τον έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας με 541 βαθμούς, 201 περισσότερους από τον δεύτερο. Ο συνδυασμός Sprint και GP εντυπωσιάζει: 10 διπλές νίκες μέσα στη σεζόν, εκ των οποίων οι 7 συνεχόμενες – ένα ρεκόρ που τον καθιστά ως τον αναβάτη με το μεγαλύτερο σερί συνδυασμένων νικών στην ιστορία του MotoGP.

Το GP του Motegi ολοκληρώθηκε με μια αριστοτεχνική εμφάνιση του Francesco Bagnaia, που κέρδισε τόσο το Sprint όσο και τον κυριακάτικο αγώνα – ένα αποτέλεσμα που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία σε ένα ήδη ιστορικό Σαββατοκύριακο για τη Ducati.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DUCATI
 |
MARC MÁRQUEZ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ MOTOGP 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top