Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025

Ο Marc Márquez και η Ducati είναι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025 πέντε γύρους πριν το τέλος, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη εποχή της κορυφαίας κατηγορίας των δύο τροχών.

Για τον Ισπανό πρωταθλητή, αυτός είναι ο πρώτος του τίτλος με τα κόκκινα της Ducati, ενώ για τον κατασκευαστή του Borgo Panigale είναι ο τέταρτος συνεχόμενος τίτλος Αναβατών, κατακτημένος με τρεις διαφορετικούς αναβάτες (2022, 2023: Francesco Bagnaia, 2024: Jorge Martín, 2025: Marc Márquez).

Ένα πρωτοφανές αποτέλεσμα στη σύγχρονη εποχή του MotoGP, που αναδεικνύει τη σταθερότητα ενός τεχνικού και αγωνιστικού project ικανού να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να κερδίζει με διαφορετικούς αναβάτες, έχοντας τη Desmosedici GP σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής.



Το Grand Prix της Ιαπωνίας αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε όταν ο Márquez εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα του Borgo Panigale στις αρχές του 2025. Μια πρόκληση που αποδέχτηκε με αποφασιστικότητα και μετέτρεψε σε μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία ο πρωταθλητής της Ducati Lenovo Team αναδείχθηκε αγώνα με τον αγώνα σε απόλυτο πρωταγωνιστή της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης των δύο τροχών.

Η πορεία προς τον τίτλο σφραγίστηκε από εντυπωσιακούς αριθμούς: 14 νίκες σε Sprint και 11 νίκες σε GP, που τον έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας με 541 βαθμούς, 201 περισσότερους από τον δεύτερο. Ο συνδυασμός Sprint και GP εντυπωσιάζει: 10 διπλές νίκες μέσα στη σεζόν, εκ των οποίων οι 7 συνεχόμενες – ένα ρεκόρ που τον καθιστά ως τον αναβάτη με το μεγαλύτερο σερί συνδυασμένων νικών στην ιστορία του MotoGP.

Το GP του Motegi ολοκληρώθηκε με μια αριστοτεχνική εμφάνιση του Francesco Bagnaia, που κέρδισε τόσο το Sprint όσο και τον κυριακάτικο αγώνα – ένα αποτέλεσμα που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία σε ένα ήδη ιστορικό Σαββατοκύριακο για τη Ducati.