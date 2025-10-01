Ducati: Τα μοντέλα που είδαμε στο 4ο Adventure Meeting

Η Ducati έδωσε δυναμικά το παρών στο 4ο Adventure Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025. Σε ένα σαββατοκύριακο γεμάτο δράση με περισσότερους από 5.000 μοτοσυκλετιστές, η ιταλική μάρκα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η περιπέτεια δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά ένας τρόπος ζωής.

Στο περίπτερο της Ducati κύριο έκθεμα ήταν η Desmo450 MX (Ducati Red, 2026)- ένα μοντέλο που φέρνει την αγωνιστική κληρονομιά της Ιταλικής μάρκας στο χώμα, σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στον κόσμο του motocross και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο μοτοσυκλετιστικό κοινό στην Ελλάδα.

Οι λάτρεις της μάρκας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα και συναρπαστικά εκθέματα:

· DesertX Discovery (Ducati Red, 2025) – το πιο περιπετειώδες πρόσωπο της Ducati, έτοιμο για ατελείωτες off-road διαδρομές.

· Hypermotard 698 (Ducati Red, 2024) – ο απόλυτος εκφραστής της αδρεναλίνης και της ελευθερίας, για όσους οδηγούν με πάθος.

· Scrambler Nightshift (Nebula Blu, 2025) – η πιο κομψή και στυλάτη έκφραση της Scrambler οικογένειας, με ρετρό αναφορές και μοντέρνο χαρακτήρα.

· Multistrada V4 Rally Travel & Radar (Red, Spoked Wheels) – η κορυφαία travel enduro πρόταση της Ducati, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με δυνατότητα εξερεύνησης χωρίς όρια.

· Scrambler Full Throttle (Rosso GP 19 / Dark Stealth) – η πιο lifestyle και urban πλευρά της Ducati, με έντονη προσωπικότητα και σπορ διάθεση.