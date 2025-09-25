Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το πρόγραμμα “Συμβάλλω ασφαλώς” για την οδική ασφάλεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 19:48 Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου
25.09.25 , 19:26 Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη
25.09.25 , 19:21 Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
25.09.25 , 19:13 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 18:57 Σεισμοί Σαντορίνη: Τι συνέβη πραγματικά με τις 28.000 δονήσεις στο νησί
25.09.25 , 18:54 Αγορές τροφίμων: Κόστος και ασφάλεια τα βασικά κριτήρια στην Ελλάδα
25.09.25 , 18:43 Ευγενία Σαμαρά: Με στιλάτο φθινοπωρινό look σε κινηματογραφική πρεμιέρα
25.09.25 , 18:42 Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους - Ο εντυπωσιακός στολισμός
25.09.25 , 18:30 Ένα εντυπωσιακό τσαγιερό δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash
25.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Παγώνης έδωσε σκληρή μάχη για τις πολυθρόνες Cassina
25.09.25 , 17:56 Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου
25.09.25 , 17:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
25.09.25 , 17:37 «Σέρρες»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν την πρεμιέρα του Β' κύκλου
25.09.25 , 17:32 Clean eating: Είναι τελικά σωστή μία διατροφή χωρίς ζάχαρη και γλουτένη;
25.09.25 , 17:23 Μητσοτάκης: «Το βιβλίο που μου έδωσε η Μαρέβα και μου άνοιξε τα μάτια»
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 25.09.25, 10:21
Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΕΜΑ ΑΕ – Continental ελαστικά, υλοποιώντας το πρόγραμμα “Συμβάλλω ασφαλώς”, ενισχύει στην πράξη την αξία της εταιρικής ευθύνης, με στόχο καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πρόοδο για τους πολίτες στην Ελλάδα.

Από το 2012, η εταιρεία στηρίζει αδιάλειπτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας, απολύτως δωρεάν, τις ανάγκες όλων των οχημάτων του Οργανισμού (επιβατικά, ασθενοφόρα, μικρά λεωφορεία, βαν) σε ελαστικά, ώστε τα παιδιά και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν ασφαλείς μεταφορές, κατά τις μετακινήσεις τους.

Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Αξίζει να αναφερθεί ότι, με βάση την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εθνικό Προφίλ Οδικής Ασφάλειας (2024 με στοιχεία του 2021), η Ελλάδα είναι 6η από τις 27 χώρες της ΕΕ, όσον αφορά στους θανάτους από τροχαία, ανά εκατομμύριο κατοίκους και, παράλληλα, παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην οδήγηση με απόσπαση προσοχής και στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, το 2021, στην Ελλάδα σκοτώθηκαν 624 πολίτες σε τροχαία ατυχήματα και 610 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ, τα τελευταία 10 χρόνια, οι θάνατοι από τροχαία αυξήθηκαν περισσότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο θανάτων στην ΕΕ.

Ημερίδα μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, για παιδιά που στηρίζει «Το Χαμόγελου του Παιδιού»

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, η EMA AE – Continental ελαστικά διοργάνωσε ακόμη μια ημερίδα μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, για 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, που στηρίζει ο Οργανισμός στη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση έγινε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, υπό την αιγίδα του Δήμου, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις υποδομές και το προσωπικό του Πάρκου, για τις ανάγκες της εκδήλωσης, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τα παιδιά εκπαιδεύθηκαν από το έμπειρο εκπαιδευτικό και εγκεκριμένο προσωπικό και έλαβαν ολοκληρωμένη θεωρητική ενημέρωση, σε σήματα και βασικούς κανόνες του Κ.Ο.Κ. Στη συνέχεια, συμμετείχαν, φορώντας πάντα κράνη, σε μια προσομοίωση πραγματικής οδήγησης με ποδήλατα, σε συνθήκες οδικής κυκλοφορίας πόλης, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες. Η διαδρομή που τα παιδιά οδήγησαν ήταν αρκετά απαιτητική, καθώς περιλάμβανε κυκλοφοριακούς κόμβους με διασταυρώσεις, φωτεινούς σηματοδότες, διάφορα εμπόδια και διαβάσεις πεζών!Η ημέρα έκλεισε με προσφορά γεύματος και δώρων στα παιδιά του Χαμόγελου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CONTINENTAL
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΥΜΒΑΛΛΩ ΑΣΦΑΛΩΣ”
 |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top