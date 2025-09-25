Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ΕΜΑ ΑΕ – Continental ελαστικά, υλοποιώντας το πρόγραμμα “Συμβάλλω ασφαλώς”, ενισχύει στην πράξη την αξία της εταιρικής ευθύνης, με στόχο καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πρόοδο για τους πολίτες στην Ελλάδα.

Από το 2012, η εταιρεία στηρίζει αδιάλειπτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας, απολύτως δωρεάν, τις ανάγκες όλων των οχημάτων του Οργανισμού (επιβατικά, ασθενοφόρα, μικρά λεωφορεία, βαν) σε ελαστικά, ώστε τα παιδιά και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν ασφαλείς μεταφορές, κατά τις μετακινήσεις τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, με βάση την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εθνικό Προφίλ Οδικής Ασφάλειας (2024 με στοιχεία του 2021), η Ελλάδα είναι 6η από τις 27 χώρες της ΕΕ, όσον αφορά στους θανάτους από τροχαία, ανά εκατομμύριο κατοίκους και, παράλληλα, παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην οδήγηση με απόσπαση προσοχής και στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, το 2021, στην Ελλάδα σκοτώθηκαν 624 πολίτες σε τροχαία ατυχήματα και 610 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ, τα τελευταία 10 χρόνια, οι θάνατοι από τροχαία αυξήθηκαν περισσότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο θανάτων στην ΕΕ.

Ημερίδα μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, για παιδιά που στηρίζει «Το Χαμόγελου του Παιδιού»

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, η EMA AE – Continental ελαστικά διοργάνωσε ακόμη μια ημερίδα μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, για 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, που στηρίζει ο Οργανισμός στη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση έγινε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, υπό την αιγίδα του Δήμου, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις υποδομές και το προσωπικό του Πάρκου, για τις ανάγκες της εκδήλωσης, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.



Τα παιδιά εκπαιδεύθηκαν από το έμπειρο εκπαιδευτικό και εγκεκριμένο προσωπικό και έλαβαν ολοκληρωμένη θεωρητική ενημέρωση, σε σήματα και βασικούς κανόνες του Κ.Ο.Κ. Στη συνέχεια, συμμετείχαν, φορώντας πάντα κράνη, σε μια προσομοίωση πραγματικής οδήγησης με ποδήλατα, σε συνθήκες οδικής κυκλοφορίας πόλης, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες. Η διαδρομή που τα παιδιά οδήγησαν ήταν αρκετά απαιτητική, καθώς περιλάμβανε κυκλοφοριακούς κόμβους με διασταυρώσεις, φωτεινούς σηματοδότες, διάφορα εμπόδια και διαβάσεις πεζών!Η ημέρα έκλεισε με προσφορά γεύματος και δώρων στα παιδιά του Χαμόγελου.