Honda: Τα νέα χρώματα για το σκούτερ ADV350 26YM

Το ADV350 αντλεί στοιχεία απευθείας από το X-ADV, τη μοτοσυκλέτα με τις περισσότερες πωλήσεις της Honda στην Ευρώπη το 2025, με περισσότερες από 10.000 μονάδες – επίδοση που την καθιστά τη δεύτερη πιο εμπορική μοτοσυκλέτα της αγοράς. Αντίστοιχη επιτυχία έχει σημειώσει και το ADV350, καθώς ήταν το σκούτερ με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία άνω των 300cc στην Ευρώπη το 2024.

Η απόδοση καλύπτει πλήρως τόσο την πόλη όσο και τον αυτοκινητόδρομο, χάρη στον κινητήρα 330cc enhanced Smart Power+ (eSP+) SOHC τετραβάλβιδο, με αναβαθμισμένη ECU και εξάτμιση, που αποδίδει μέγιστη ισχύ 21,5 kW (29 Hp) και ροπή 31,5 Nm.Η ασφάλεια ενισχύεται με το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC), ενώ το Emergency Stop Signal και τα αυτόματα φλας ακύρωσης ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό.

Το ADV350 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Honda Italia Industriale SpA, στις ακτές της Αδριατικής στην Ιταλία. Το Honda ADV350 MY26 θα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες νέες χρωματικές επιλογές:

*ΝΕΟ* Pearl Falcon Grey

*ΝΕΟ* Iridium Gray Metallic

*ΝΕΟ* Mat Pearl Cool White

*ΝΕΟ* Mat Coal Black Metallic

