General: Το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S

Δείτε τα χαρακτηριστικά του νέου ελαστικού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 19:41 Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Tι λέει ο άνδρας που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου
20.09.25 , 19:21 General: Το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S
20.09.25 , 18:49 Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας - Κύμα αλληλλεγγύης
20.09.25 , 18:26 Η «μάχη» του Blue Star Naxos με τα κύματα - Εικόνες που κόβουν την ανάσα
20.09.25 , 18:13 BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή
20.09.25 , 18:01 Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτο Σάββατο με την Αφροδίτη στην Παρθένο
20.09.25 , 17:52 Η Άννα Βίσση συγκινεί: «Δε γέμιζα πάντα στάδια… τώρα νιώθω δικαίωση»
20.09.25 , 17:31 Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;
20.09.25 , 17:31 Εντείνεται το χάος σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά την κυβερνοεπίθεση
20.09.25 , 17:09 Ελένη Μενεγάκη: «Κάθε τέλος ταξιδιού, η αρχή του επόμενου»
20.09.25 , 16:48 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα
20.09.25 , 16:23 Τζίμα για Σακελλαρίδη: «Φοβήθηκα για την κατάσταση του συζύγου μου»
20.09.25 , 16:04 Μπαράζ ελλείψεων και ανατιμήσεων στην αγορά προκαλεί η ευλογιά
20.09.25 , 16:04 Audi: Δεν είναι μόνο... βιτρίνα
20.09.25 , 15:56 Όταν η σχέση σταματά να εξελίσσεται: 5 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Μπορείς να μαντέψεις ποιος γνωστός Έλληνας είναι στη φωτογραφία;
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Ελένη Μενεγάκη: «Κάθε τέλος ταξιδιού, η αρχή του επόμενου»
Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
General: Το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η General Tire, το κορυφαίο brand ελαστικών παγκόσμια, λανσάρει το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S, το οποίο συνδυάζει την ασφαλή οδήγηση όλες τις εποχές του χρόνου, με αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου. Με μήνυμα «On the road and beyond», το νέο 4x4 ελαστικό προσφέρει ασφαλή χειρισμό στην άσφαλτο, προστασία από την υδρολίσθηση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση, άνεση και αξιόπιστη πρόσφυση σε ανώμαλα εδάφη.Για βέλτιστο χειρισμό σε κάθε επιφάνεια, η General Tire ανέπτυξε το Grabber Cross A/S με ενισχυμένο πέλμα και ειδική γόμα, ανθεκτική σε κοψίματα και φθορές.

Το νέο Grabber Cross A/S διατίθεται σε 44 διαφορετικές διαστάσεις (16’’–22’’) και φέρει τόσο τη σήμανση M+S όσο και το σύμβολο του χιονονιφάδας, που επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του για χειμερινές συνθήκες νάλογα με τη διάσταση, εγκρίνεται για ταχύτητες έως 240 χλμ./ώρα.

Το Grabber Cross A/S είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental ν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CONTINENTAL
 |
GENERAL TIRE
 |
ALL-SEASON ΕΛΑΣΤΙΚΟ GRABBER CROSS A/S
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top