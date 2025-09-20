General: Το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S

Η General Tire, το κορυφαίο brand ελαστικών παγκόσμια, λανσάρει το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S, το οποίο συνδυάζει την ασφαλή οδήγηση όλες τις εποχές του χρόνου, με αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου. Με μήνυμα «On the road and beyond», το νέο 4x4 ελαστικό προσφέρει ασφαλή χειρισμό στην άσφαλτο, προστασία από την υδρολίσθηση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση, άνεση και αξιόπιστη πρόσφυση σε ανώμαλα εδάφη.Για βέλτιστο χειρισμό σε κάθε επιφάνεια, η General Tire ανέπτυξε το Grabber Cross A/S με ενισχυμένο πέλμα και ειδική γόμα, ανθεκτική σε κοψίματα και φθορές.

Το νέο Grabber Cross A/S διατίθεται σε 44 διαφορετικές διαστάσεις (16’’–22’’) και φέρει τόσο τη σήμανση M+S όσο και το σύμβολο του χιονονιφάδας, που επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του για χειμερινές συνθήκες νάλογα με τη διάσταση, εγκρίνεται για ταχύτητες έως 240 χλμ./ώρα.

Το Grabber Cross A/S είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental ν.