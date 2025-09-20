BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή

Η προηγμένη γραμμή παραγωγής του νέου μοντέλου

BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή
BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή
Το BMW Group εισέρχεται στην τελική φάση πριν από την έναρξη παραγωγής του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse. Η μαζική παραγωγή της νέας BMW iX3 θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας, τη νεότερη και πλέον καινοτόμο μονάδα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας.

Όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο, η παραγωγική δυναμικότητα για τη νέα BMW iX3 θα αυξηθεί σταδιακά μετά την έναρξη της παραγωγής. Ως πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η iX3 αναδεικνύει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σε σχεδιασμό και τεχνολογία, που θα καθορίσουν ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας στο μέλλον.Μέχρι το 2027, οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα ενσωματωθούν σε 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα.

BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή

Με βελτιστοποιημένη ροή εργασιών και αποδοτικά συστήματα, το τμήμα πρεσών διασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα. Το BMW Group συνεχίζει να εφαρμόζει τη δοκιμασμένη στρατηγική χρήσης των ίδιων εργαλείων και πρεσών στο παγκόσμιο δίκτυό του. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση των εργαλείων σε πολλαπλές τοποθεσίες και η εκπαίδευση του προσωπικού σε όλο το δίκτυο.

BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή

Το τμήμα αμαξωμάτων, ειδικότερα, επωφελείται από τον προηγούμενο ψηφιακό σχεδιασμό και την επικύρωση διαδικασιών. Η κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας προσομοιώθηκε ψηφιακά, εξασφαλίζοντας την ιδανική ροή εργασιών και την τοποθέτηση σχεδόν 1.000 ρομπότ. Η στενή συνεργασία μεταξύ ομάδων εξέλιξης και παραγωγής αύξησε την αποδοτικότητα και το όφελος για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ο αριθμός των μεθόδων συγκόλλησης και συναρμολόγησης μειώθηκε σημαντικά, περιορίζοντας τη συνολική πολυπλοκότητα.

BMW iX3: Ξεκινά η μαζική παραγωγή

Στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen, το βαφείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος του CO ₂ e της BMW iX 3. Η παραγωγή της νέας BMW iX3 θα δημιουργήσει συνολικές εκπομπές CO₂e περίπου 80 kg (scope 1/2). Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις εκπομπές CO₂e από το εργοστάσιο του Debrecen, καθώς και την εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων σε άλλες εγκαταστάσεις του BMW Group, όπως τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο Landshut - περίπου δύο τρίτα λιγότερο σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. 

Το BMW iFACTORY εκφράζει το στρατηγικό όραμα της εταιρείας για την παραγωγή, που βασίζεται σε αποδοτικές και εκσυγχρονισμένες δομές, υπεύθυνη διαχείριση πόρων και αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, το BMW Group έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεγάλο αριθμό καινοτόμων συστημάτων και διαδικασιών στο εργοστάσιο του Debrecen.

 

BMW
 |
BMW IX3
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
