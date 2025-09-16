Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E

Με δυο εξαίρετους οδηγούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 20:44 Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν πληρώνομαι για το TikTok»
16.09.25 , 20:34 Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ!
16.09.25 , 20:34 To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
16.09.25 , 20:32 Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!
16.09.25 , 20:03 Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες -Το ποινικό παρελθόν του
16.09.25 , 20:03 Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας
16.09.25 , 20:02 Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E
16.09.25 , 19:32 Νέα απάτη: Παριστάνουν τον ΕΦΚΑ για να αδειάσουν λογαριασμούς
16.09.25 , 19:30 Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»
16.09.25 , 19:05 Άνοιξαν τα σχολεία αλλά απουσιάζουν 18.000 εκπαιδευτικοί
16.09.25 , 19:03 Aεροδιακομιδή Ασθενή Mε Super Puma Από Το Crown Iris
16.09.25 , 18:40 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
16.09.25 , 18:37 Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
16.09.25 , 18:28 Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival
16.09.25 , 18:23 Δένδιας από Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Citroën: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τους Jean Eric Vergne και Nick Cassidy στην περιπέτειά της με τη Formula E, που ξεκινάει φέτος! Αυτοί οι δύο ταλαντούχοι οδηγοί, με τεράστια εμπειρία στη Formula E, θα κρατήσουν ψηλά τα χρώματα της μάρκας καθώς η εταιρεία εισέρχεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA.

Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E

Jean-Éric Vergne: Ο 35χρονος Γάλλος οδηγός έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στον σύγχρονο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από μια λαμπρή καριέρα σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες μονοθέσιων, έχει κάνει όνομα στη Formula E, μια και είναι ο πρώτος οδηγός που κέρδισε δύο συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους. Η ικανότητά του επεκτείνεται και στους αγώνες αντοχής, όπου οδηγεί για την Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC, συσσωρεύοντας εμπειρία και επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες αγώνων σε πίστες.

Συνοπτικά:· Πρωταθλητής Γαλλικής Formula Campus και Formula Renault 2.0 το 2008· Οδηγός Formula 1 με την Toro Rosso από το 2012 έως το 2014· Ντεμπούτο στη Formula E με την Andretti Autosport το 2014-· Δύο φορές πρωταθλητής Formula E με την DS Techeetah  Ντεμπούτο το 2022 στο FIA WEC με την Peugeot TotalEnergies, ενώ συνεχίζει ακόμα να οδηγεί για την ομάδα

Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E
Nick Cassidy: O 31χρονος Νεοζηλανδός οδηγός, είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα ταλέντα της γενιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από πολλές υποσχόμενες εμφανίσεις στα καρτ και στα μονοθέσια, έλαμψε στην Ιαπωνία κερδίζοντας το «Τριπλό Στέμμα της Ιαπωνίας» (Super Formula, Super GT και Formula 3). Το 2020, εντάχθηκε στη Formula E, όπου γρήγορα καθιερώθηκε ως σοβαρός διεκδικητής του τίτλου, συγκεντρώνοντας νίκες και θέσεις στο βάθρο. Μετά από δύο αξιοσημείωτες σεζόν με την Jaguar TCS Racing, εντάχθηκε στην ομάδα Citroën Racing και επίσης στην ομάδα Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC.

Συνοπτικά:· Τρεις φορές πρωταθλητής στην Ιαπωνία: Formula 3, Super GT και Super Formula· Δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E το 2023, τρίτος το 2024· Περισσότερες από 10 νίκες και 20 θέσεις στο βάθρο στη Formula E.· Εμπειρία στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού (DTM) και το FIA WEC παράλληλα με την καριέρα του στα μονοθέσια

· Θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους οδηγούς της γενιάς του. Η Citroën ανυπομονεί να τους δει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην πίστα, κρατώντας ψηλά τα χρώματα της μάρκας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top