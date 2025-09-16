Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E

Η Citroën είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τους Jean Eric Vergne και Nick Cassidy στην περιπέτειά της με τη Formula E, που ξεκινάει φέτος! Αυτοί οι δύο ταλαντούχοι οδηγοί, με τεράστια εμπειρία στη Formula E, θα κρατήσουν ψηλά τα χρώματα της μάρκας καθώς η εταιρεία εισέρχεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA.

Jean-Éric Vergne: Ο 35χρονος Γάλλος οδηγός έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στον σύγχρονο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από μια λαμπρή καριέρα σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες μονοθέσιων, έχει κάνει όνομα στη Formula E, μια και είναι ο πρώτος οδηγός που κέρδισε δύο συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους. Η ικανότητά του επεκτείνεται και στους αγώνες αντοχής, όπου οδηγεί για την Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC, συσσωρεύοντας εμπειρία και επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες αγώνων σε πίστες.

Συνοπτικά:· Πρωταθλητής Γαλλικής Formula Campus και Formula Renault 2.0 το 2008· Οδηγός Formula 1 με την Toro Rosso από το 2012 έως το 2014· Ντεμπούτο στη Formula E με την Andretti Autosport το 2014-· Δύο φορές πρωταθλητής Formula E με την DS Techeetah Ντεμπούτο το 2022 στο FIA WEC με την Peugeot TotalEnergies, ενώ συνεχίζει ακόμα να οδηγεί για την ομάδα



Nick Cassidy: O 31χρονος Νεοζηλανδός οδηγός, είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα ταλέντα της γενιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από πολλές υποσχόμενες εμφανίσεις στα καρτ και στα μονοθέσια, έλαμψε στην Ιαπωνία κερδίζοντας το «Τριπλό Στέμμα της Ιαπωνίας» (Super Formula, Super GT και Formula 3). Το 2020, εντάχθηκε στη Formula E, όπου γρήγορα καθιερώθηκε ως σοβαρός διεκδικητής του τίτλου, συγκεντρώνοντας νίκες και θέσεις στο βάθρο. Μετά από δύο αξιοσημείωτες σεζόν με την Jaguar TCS Racing, εντάχθηκε στην ομάδα Citroën Racing και επίσης στην ομάδα Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC.

Συνοπτικά:· Τρεις φορές πρωταθλητής στην Ιαπωνία: Formula 3, Super GT και Super Formula· Δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E το 2023, τρίτος το 2024· Περισσότερες από 10 νίκες και 20 θέσεις στο βάθρο στη Formula E.· Εμπειρία στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού (DTM) και το FIA WEC παράλληλα με την καριέρα του στα μονοθέσια

· Θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους οδηγούς της γενιάς του. Η Citroën ανυπομονεί να τους δει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην πίστα, κρατώντας ψηλά τα χρώματα της μάρκας.