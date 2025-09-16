Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης

Η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 13:01 Μακαλιάς: «Δεν έχω θέμα με τον ΑΝΤ1, έχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»
16.09.25 , 12:57 Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση
16.09.25 , 12:54 Πατούλης: «Το καλοκαίρι πέρασα υπέροχες στιγμές με τον γιο μου»
16.09.25 , 12:43 Βαλαβάνη: «Θέλω να μεγαλώσω το παιδάκι μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση»
16.09.25 , 12:39 Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα
16.09.25 , 12:39 Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
16.09.25 , 12:38 Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
16.09.25 , 12:18 Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
16.09.25 , 12:07 Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»
16.09.25 , 11:59 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
16.09.25 , 11:58 Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
16.09.25 , 11:44 Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
16.09.25 , 11:38 Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
16.09.25 , 11:25 Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο
16.09.25 , 11:24 Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ερώτηση αν είναι έγκυος και η ενόχλησή της
Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την 9η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda» και καλεί τους οδηγούς να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους εμπειρία κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 €, ενώ κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 € που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.Η ενέργεια ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 για πελάτες λιανικής.

Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 € καθώς και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Έτσι, η απόκτηση ενός ηλεκτρικού Skoda γίνεται πιο προσιτή και πιο ελκυστική από ποτέ.

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών SUV Skoda Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας και την απαράμιλλη άνεση που χαρακτηρίζει τα SUV της Skoda.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΦΕΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
 |
ΜΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ SKODA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top