Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης

Με αφορμή την 9η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda» και καλεί τους οδηγούς να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους εμπειρία κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 €, ενώ κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 € που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.Η ενέργεια ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 για πελάτες λιανικής.

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 € καθώς και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Έτσι, η απόκτηση ενός ηλεκτρικού Skoda γίνεται πιο προσιτή και πιο ελκυστική από ποτέ.

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών SUV Skoda Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας και την απαράμιλλη άνεση που χαρακτηρίζει τα SUV της Skoda.