Όμιλος Σπανού: Το Chery Tiggo 4 στην Ελλάδα-Τιμή

Δυναμικό λανσάρισμα της Chery στην ελληνική αγορά

12.09.25 , 18:18 Όμιλος Σπανού: Το Chery Tiggo 4 στην Ελλάδα-Τιμή
Όμιλος Σπανού: Το Chery Tiggo 4 στην Ελλάδα-Τιμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου 2025, μια εντυπωσιακή εκδήλωση ήρθα να επισφραγίσει τη δυναμική είσοδο της Chery στην ελληνική αγορά. Το Chery Grand Launch Event ήταν το λανσάρισμα που ταιριάζει στις δυνατότητες και στον χαρακτήρα της πιο εξωστρεφούς αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας, και ενδεικτικό της θέσης που σκοπεύει να καταλάβει στην αγορά της χώρας μας. 

Στον ιδιαίτερο χώρο του ξενοδοχείου One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, περισσότεροι από 400 καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα υβριδικά SUV της Chery, και να γνωρίσουν την ευρυχωρία τους, την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH) που χαρίζει αυτονομία έως 1.200 km, και ενδιαφέροντα στοιχεία όπως είναι οι φωνητικές εντολές και η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε άλλες συσκευές (V2L). Ακόμη, συνομίλησαν με τους ανθρώπους της ελληνικής εισαγωγικής Spanos Group, αλλά και με τα στελέχη της Chery Europe που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους. 

Στη σύντομη παρουσίαση, ο κ. Γιώργος Σπανός, Managing Director του Spanos Group, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία, η οποία ήδη έχει αρχίσει να δείχνει τη δύναμή της στην ελληνική αγορά. Ο κ. Frank Wang, Deputy General Manager της Chery Europe, μίλησε για το όραμα της εταιρείας, ενώ ο κ. Jochen Tueting, Managing Director του τμήματος R&D, έλυσε αρκετές απορίες για τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Chery Super Hybrid. Τέλος, ο Product Manager κ. Βασίλης Αγγελής, παρουσίασε το νέο, και πιο «hot» μοντέλο της εταιρείας για την αγορά μας: το Chery Tiggo 4, το οποίο διατίθεται ήδη, από 22.990 €. Η βραδιά κορυφώθηκε με την αποκάλυψη του αυτοκινήτου, αμέσως μετά από ένα εντυπωσιακό drone show. 

Τον ρόλο του συντονισμού της εκδήλωσης, αλλά και της ξενάγησης του κοινού στα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων Chery με τον ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο που τον χαρακτηρίζει, ανέλαβε ο Δημήτρης Μακαλιάς. Τη βραδιά έντυσαν οι μαγευτικοί ήχοι της άρπας του Κώστα Μηλιωτάκη και οι μουσικές του DJ Βασίλη Κουμεντάκου. 

Η Chery, η No 1 εταιρεία αυτοκινήτων της Κίνας σε εξαγωγές επί 22 χρόνια, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Ελλάδα. Με ανταγωνιστικά SUV στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς, ευρύ δίκτυο συνεργατών ανά την επικράτεια και τη σιγουριά της εγγύησης 12 ετών*, ήρθε σίγουρα για να μείνει. 

