BYD: Όλα τα μοντέλα που παρουσίασε στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Το όφελος αγοράς μέχρι 9500 ευρώ

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από την μέρα των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, ο χώρος της BYD έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την Έκθεση: πλήθος κόσμου επισκέπτεται καθημερινά το Περίπτερο 13, stand B3, για να δει από κοντά τη συναρπαστική γκάμα μοντέλων της μάρκας (DOLPHIN SURF, DOLPHIN, ATTO 2, ATTO 3, SEAL, SEALION 7, SEAL U DM-i), να βιώσει την ατμόσφαιρα υψηλής τεχνολογίας και να ανακαλύψει τις καινοτομίες που υιοθετούν τα ηλεκτρικά και plug-in hybrid με τεχνολογία DM-i οχήματα της BYD.

Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός των επισκεπτών αποδεικνύουν πως η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που εμπνέει. Με τη στήριξη του κρατικού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και της αποκλειστικής προωθητικής ενέργειας “Electric Bonus” του Ομίλου Σφακιανάκη, οι ενδιαφερόμενοι έχουν σήμερα μια μοναδική ευκαιρία: να αποκτήσουν ένα BYD με συνολικό όφελος έως και 9.500 € (περιλαμβάνεται απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου).

Με ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, κορυφαίες εγγυήσεις και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, η BYD προσφέρει όχι μόνο τεχνολογία αιχμής και αξία, αλλά και τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε οδηγός για να κάνει το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά το μέλλον της αυτοκίνησης.

Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
