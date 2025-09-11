Hyundai IONIQ Concept THREE: Αποκάλυψη στην έκθεση IAA Mobility 2025

Η Hyundai Motor Company παρουσίασε στην έκθεση IAA Mobility 2025 το Concept THREE, το πρώτο της compact ηλεκτρικό (EV) πρωτότυπο της μάρκας IONIQ.Η πρεμιέρα του Concept THREE σηματοδοτεί τη δέσμευση της Hyundai Motor να προσφέρει εξαιρετικά ηλεκτρικά οχήματα σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά.

Ο οδικός χάρτης ηλεκτροκίνησης της Hyundai Motor περιλαμβάνει τη διάθεση ηλεκτροκίνητης έκδοσης για κάθε μοντέλο στην Ευρώπη έως το 2027 και την παρουσίαση 21 ηλεκτρικών μοντέλων παγκοσμίως έως το 2030.

Στο εντυπωσιακό περίπτερο της IAA Mobility 2025 -έναν ανοιχτό χώρο εμπνευσμένο από το Parametric Pixel- η Hyundai Motor παρουσιάζει ολόκληρη τη γκάμα των ηλεκτρικών (EV) οχημάτων της για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Concept THREE, INSTEROID και επιλεγμένων μοντέλων IONIQ και αναλύει τη στρατηγική της για τον εξηλεκτρισμό στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ηγέτη στη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή ενέργεια.

Οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία των ηλεκτρικών (EV) οχημάτων της Hyundai μέσα από τη δυνατότητα Test Drives εννέα (9) μοντέλων, μεταξύ των οποίων και τα IONIQ 9 και INSTER.