CUPRA Tindaya: Το τολμηρό όραμα της CUPRA για το μέλλον

Έρχεται και το CUPRA Raval

CUPRA Tindaya: Το τολμηρό όραμα της CUPRA για το μέλλον
Η CUPRA επιταχύνει την ασταμάτητη αναπτυξιακή της πορεία με ένα κύμα σημαντικών ανακοινώσεων στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο. Η μάρκα αποκάλυψε το εντυπωσιακό πρωτότυπο CUPRA Tindaya, παρουσίασε τις αποκλειστικές εκδόσεις Tribe και επιβεβαίωσε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026. Πέρα από τα αυτοκίνητα, στο προσκήνιο βρίσκεται και το CUPRA Design House, με την παγκόσμια πρεμιέρα της συλλογής αποσκευών Harper Collective x CUPRA.

CUPRA Tindaya: Το τολμηρό όραμα της CUPRA για το μέλλον

Η CUPRA παρουσίασε το πρωτότυπο CUPRA Tindaya, την ενσάρκωση του οράματος της μάρκας και σημείο αναφοράς για τη μελλοντική της σχεδιαστική γλώσσα.

CUPRA Tindaya: Το τολμηρό όραμα της CUPRA για το μέλλον

Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya συνάδει με τον δραματικό χαρακτήρα του ομώνυμου βράχου, με έναν εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια ριζοσπαστική αλλά απλή ιδέα: «No Drivers, No CUPRA». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο που αποτυπώνει στον μέγιστο βαθμό την οδηγοκεντρική φιλοσοφία του, ενώ παράλληλα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που ενισχύει το οδηγικό συναίσθημα.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Volkswagen Group, πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης IAA στο Μόναχο, η CUPRA έκανε μια δυναμική εμφάνιση αποκαλύπτοντας ένα καμουφλαρισμένο CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026Όλες οι εκδόσεις του CUPRA Raval έχουν σχεδιαστεί για να αποτυπώνουν το αγωνιστικό DNA της μάρκας. Το σπορ πλαίσιο που είναι κατά 15mm χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο που προσφέρει η πλατφόρμα, η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης που ενισχύει την ευελιξία και το ESC Sport δημιουργούν σε κάθε έκδοση ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για τον οδηγό του.

Η κορυφαία έκδοση CUPRA Raval VZ (166kW) ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Με καθίσματα CUP Bucket, ανάρτηση DCC Sport, λειτουργία ESC OFF, ζάντες 19’’ με φαρδύτερα ελαστικά 235mm και ηλεκτρονικό διαφορικό VAQ, κάθε ταξίδι μετατρέπεται σε μοναδική οδηγική εμπειρία.

CUPRA
 |
CUPRA TINDAYA
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
CUPRA RAVAL
