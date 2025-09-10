Kia: Πρεμιέρα για το Concept EV2 στο Μόναχο

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025

STAR.GR
Αυτοκινητο
Kia: Πρεμιέρα για το Concept EV2 στο Μόναχο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με θέμα «Windows of Inspiration», η Kia θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ολόκληρη τη γκάμα EV της στο ευρωπαϊκό κοινό. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα EV2 Concept, EV3, EV4, EV5, το νέο EV6 GT, EV9 GT και PV5, ενώ οι επισκέπτες μπορούν επίσης να βιώσουν την εμπειρία οδήγησης για τα  EV3, το νέο EV6, το νέο EV6 GT και το EV9 μέσω ειδικών test drives. 

Kia: Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης είναι το Kia EV5, που αντιπροσωπεύει σημαντικές εξελίξεις στην ηλεκτρική κινητικότητα στην κατηγορία C-SUV  Το πλήρως ηλεκτρικό EV5, που έχει προγραμματιστεί να λανσαριστεί στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2025, συνδυάζει τον στιβαρό σχεδιασμό SUV με την πρακτική λειτουργικότητα και την προηγμένη τεχνολογία. Στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η μεγάλη αυτονομία έως και 530 χλμ., η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε 30 λεπτά, η λειτουργία  Vehicle-to-Load (V2L) και η ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1.200 κιλά στην Ευρώπη. Αυτά τα χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν τη συνεχή δέσμευση της Kia για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ευελιξίας των ηλεκτρικών οχημάτων για τους καταναλωτές.

Στην έκθεση συμμετέχει το Concept EV2, ένα compact crossover κατηγορίας B-SUV που ενσαρκώνει το όραμα της Kia για καινοτόμα ηλεκτρικά οχήματα. Το Concept EV2 αποτελεί μια προεπισκόπηση ενός μοντέλου παραγωγής που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο.

Kia: Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025Το EV3 φέρνει την πρωτοποριακή καινοτομία της ναυαρχίδας EV9 της Kia σε ένα ευρύτερο κοινό, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των ηλεκτρικών compact SUV. Το EV3 διαθέτει ένα τολμηρό, προοδευτικό εξωτερικό και ένα καινοτόμο, πρακτικό εσωτερικό που μεγιστοποιεί τον χώρο, τη λειτουργικότητα και την άνεση. Έχει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του έως και 605 χλμ. και μπορεί να φορτίσει από 10-80 τοις εκατό σε 31 λεπτά, προσφέροντας εντυπωσιακή χρηστικότητα.

Kia: Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025
Το EV4 Hatchback θα είναι επίσης στατικά εκτεθειμένο, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών στην ηλεκτροκίνητη κατηγορία C. Προσφέρει αυτονομία έως και 625 χλμ. (WLTP) και διαθέτει δυνατότητα γρήγορης φόρτισης που του επιτρέπει  να φορτίζει από 10 έως 80% σε μόλις 31 λεπτά.

Kia: Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025
Τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν επίσης στο νέο μοντέλο υψηλών επιδόσεων EV6 GT, το πιο δυναμικό EV της Kia μέχρι σήμερα. Με ισχύ 650 ίππων και επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, συνδυάζει συναρπαστικές επιδόσεις με καθημερινή χρηστικότητα, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Kia να ενσωματώνει άψογα την ηλεκτροκίνηση με σπορ επιδόσεις.

Kia: Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025

Επίσης, θα παρουσιαστεί το EV9 GT, το πιο ισχυρό SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η Kia, με 508 ίππους, προσφέροντας αυτονομία έως και 510 χλμ. Η πρόσθετη ισχύς υποστηρίζεται από την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση (ECS) που παρέχει εξαιρετική άνεση οδήγησης και σταθερότητα μέσω βέλτιστου ελέγχου ανάρτησης. Σπορ και απολαυστικό, το EV9 GT επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.

Kia: Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025Τέλος, Το PV5 θα παρουσιαστεί στην έκδοση Passenger στην IAA, με μια έκδοση φιλική προς την οικογένεια εξοπλισμένη με πέντε θέσεις.

KIA
 |
KIA CONCEPT EV2
 |
IAA MOBILITY 2025
