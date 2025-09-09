Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ

Το νέο Volvo EX30 από 29.900 ευρώ - Δείτε τις νέες τιμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς επιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
09.09.25 , 20:31 Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα
09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
09.09.25 , 20:07 Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
09.09.25 , 19:59 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
09.09.25 , 19:53 Γερμανία: Σαμποτάζ η διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο;
09.09.25 , 19:28 Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
09.09.25 , 19:23 Oι 12 λόγοι που τα ζώδια λατρεύουν την Παρθένο
09.09.25 , 19:13 Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες
09.09.25 , 18:50 Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
09.09.25 , 18:47 Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ
09.09.25 , 18:40 Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα
09.09.25 , 18:25 Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
09.09.25 , 18:09 Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο
09.09.25 , 17:22 Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι διαρκώς αυξανόμενοι φίλοι της ηλεκτροκίνησης μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μεγάλο μικρό SUV EX30 από μόλις €29.900 και όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo με συνολικό όφελος έως €10.000, συνδυάζοντας την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά. 

Η επιδότηση ηλεκτροκίνησης Volvo ανέρχεται σε έως €7.000. Είναι μία πρωτοβουλία ανεξάρτητη από την κρατική ενίσχυση, αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, παρέχεται άμεσα και εφαρμόζεται σε όλη την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Volvo. Συνδυάζοντάς τη με την επιδότηση €3.000 του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, που βρίσκεται σε ισχύ, οι αγοραστές μπορούν να αποκομίσουν συνολικό όφελος έως €10.000.Η επιδότηση ηλεκτροκίνησης Volvo σηματοδοτεί την αταλάντευτη προσήλωση της Volvo στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και υπερκαλύπτει το ποσό μείωσης στην επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά (από €9.000 προηγουμένως, σε €3.000 τώρα), ώστε ο πελάτης Volvo να είναι πάντα κερδισμένος.

Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της σουηδικής εταιρείας συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία, συναρπαστικές επιδόσεις, εξαιρετικά οικονομική λειτουργία, μεγάλη αυτονομία και σύντομους χρόνους φόρτισης. Φυσικά φέρουν στον πυρήνα τους την κορυφαία ασφάλεια και την αξιοπιστία της Volvo και καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, προσφέροντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, διαισθητικό χειρισμό και μοναδικό σκανδιναβικό design, εστιασμένο στις λειτουργικές λύσεις.

Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ

Ξεκινώντας από €29.900, με συνδυασμό της επιδότησης Volvo και της κρατικής ενίσχυσης, το Volvo EX30 είναι μια premium ηλεκτροκίνητη πρόταση χωρίς συναγωνισμό, όπως δείχνει η τεράστια επιτυχία του στις πωλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συνολικά, η απόλυτη επιλογή σε αυτό το επίπεδο τιμής.Εξίσου ελκυστικές επιλογές είναι και τα μοντέλα της σειράς 40: το compact SUV Volvo ΕΧ40 διατίθεται από €39.712 και το crossover Volvo ΕC40 από €46.848.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top