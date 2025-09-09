Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ

Σήκωσε το τρόπαιο Χίμαιρα με τον αριθμό 1

Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ
Το τρόπαιο Χίμαιρα με τον αριθμό 1 σχεδιάστηκε από τον Ιταλό καλλιτέχνη Nico Vascellari για την Pirelli και την Pirelli HangarBicocca για το νικητή και κατέληξε στα χέρια του Max Verstappen μετά το Ιταλικό Grand Prix. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή φέτος, μετά από αυτές στη Σουζούκα και στην Ίμολα, καθώς και η τρίτη του σε αυτόν τον αγώνα, μετά το 2022 και το 2023, όλες με την Red Bull Racing. 

Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ

Ήταν η 66η νίκη του Ολλανδού στην καριέρα του, ενώ η Αυστριακή ομάδα έχει πλέον 125 νίκες, πέντε από τις οποίες στη Μόντσα. Αυτός ο αγώνας καταγράφεται στα βιβλία των ρεκόρ ως το ταχύτερο Grand Prix της Formula 1 όλων των εποχών. Η μέση ταχύτητα του Verstappen ήταν 250,706 km/h, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει στη Μόντσα, ο Michael Schumacher το 2003 με μέση ταχύτητα 247,586 km/h. Μάλιστα, οι οδηγοί που τερμάτισαν από τη δεύτερη έως την έβδομη θέση σήμερα, ήταν και αυτοί κάτω από τον χρόνο του οδηγού της Ferrari. 

Όπως και πριν από ένα χρόνο, οι δύο οδηγοί της McLaren ανέβηκαν στο βάθρο, με τον Lando Norris να είναι δεύτερος και τον Oscar Piastri τρίτος. Ο Άγγλος σημείωσε επίσης νέο απόλυτο ρεκόρ μέσης ταχύτητας, όταν έκανε τον ταχύτερο γύρο στον 53ο γύρο σε 1'20"901, με ταχύτητα 257,781 km/h.

Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ
Τα ελαστικά στην πίστα 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε να ξεκινήσει το πρώτο μέρος με μέση γόμα, ενώ πέντε, οι Stroll, Gasly, Ocon, Hadjar και Albon, επέλεξαν τη σκληρή γόμα. Ο Lawson ήταν ο μόνος οδηγός που ξεκίνησε με μαλακή γόμα. Το ελαστικό C5 εμφανίστηκε ξανά στα τελευταία στάδια, όταν πέντε οδηγοί – οι Norris, Piastri, Stroll, Gasly και Ocon – το τοποθέτησαν για τους τελευταίους γύρους, έχοντας παρατείνει το αρχικό stint πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Το μεγαλύτερο μέρος συνολικά διανύθηκε από τον Ocon, ο οποίος έκανε 51 γύρους με τα σκληρά ελαστικά, ενώ ο Norris έκανε τους περισσότερους με τη μέση γόμα, ολοκληρώνοντας 46 γύρους. Ο Lawson έκανε τους περισσότερους γύρους με τη μαλακή γόμα (9).
 

PIRELLI
 |
MAX VERSTAPPEN
 |
ΜΟΝΤΣΑ ΝΙΚΗ
