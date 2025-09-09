Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η Skoda Auto παρουσίασε το νέο της concept car Epiq, προσφέροντας μια σαφή προεπισκόπηση του επερχόμενου αμιγώς ηλεκτρικού SUV-crossover πόλης. Το μοντέλο διαθέτει τολμηρή, μινιμαλιστική σχεδίαση και καινοτόμα στοιχεία που αναδεικνύουν πρακτικές λύσεις, καθιστώντας το Epiq ιδανικό σύντροφο για καθημερινή χρήση. Το Epiq αποτελεί ένα συμπαγές SUV crossover πόλης με μήκος 4,1 μέτρα. Χωράει άνετα πέντε επιβάτες, προσφέρει εντυπωσιακό χώρο αποσκευών 475 λίτρων και ηλεκτρική αυτονομία έως και 425 χιλιόμετρα. Αυτό το καθιστά πρακτικό για καθημερινή χρήση, ενώ παράλληλα είναι κατάλληλο και για μεγαλύτερα ταξίδια.

Modern Solid μέσα και έξω: Στιβαρό, λειτουργικό, αυθεντικό

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, Modern Solid, η οποία εφαρμόζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αυτή η φιλοσοφία συνδυάζει στιβαρότητα, λειτουργικότητα και αυθεντικότητα, που αντικατοπτρίζονται σαφώς στο τολμηρό, μινιμαλιστικό στυλ του εκθεσιακού αυτοκίνητου. Το χρώμα Cashmere matt συνδυάζεται με ένα γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, που πλαισιώνεται από LED φώτα ημέρας σε σχήμα Τ και φλας. Οι προβολείς είναι τοποθετημένοι πιο χαμηλά, τονίζοντας τον στιβαρό μπροστινό προφυλακτήρα με την αεροτομή του σε γκρι χρώμα Cosmo. Μια νέα γραμμή tornado διαχωρίζει οπτικά τα τμήματα του αμαξώματος, χαρίζοντας στο όχημα ισχυρούς ώμους και καθιστώντας διακριτή την γυάλινη καμπίνα από το υπόλοιπο αυτοκίνητο - δημιουργώντας μια δυναμική και σύγχρονη εμφάνιση.

Εσωτερικό: Πρακτικότητα, ψηφιακή ενσωμάτωση και lifestyle αίσθηση

Στο εσωτερικό, η Skoda εστιάζει στην χρηστικότητα και την καθημερινή πρακτικότητα. Το Epiq προσφέρει γενναιόδωρες επιλογές αποθήκευσης και έξυπνες λύσεις αποσκευών, όπως γάντζους τσαντών, συνδετήρες και κρυφά πατώματα κάτω από το δάπεδο. Αντανακλώντας την προσέγγιση «Mobile First» της Skoda, το εσωτερικό είναι μινιμαλιστικό και λειτουργικό, με ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, Simply Clever θήκες, καθώς και φυσικά κουμπιά αλλά και απτικούς κυλιόμενους τροχούς. Αυτός ο συνδυασμός πρακτικότητας και έξυπνου σχεδιασμού διασφαλίζει ότι το Epiq καλύπτει τις ανάγκες τόσο των οικογενειών όσο και των πελατών που είναι προσανατολισμένοι στο μοντέρνο lifestyle.

Κοινή παραγωγή: Η οικογένεια ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων (EUCF) θα παραχθεί στην Ισπανία

Το Epiq θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο ενός κοινού έργου ανάπτυξης και παραγωγής εντός του Brand Group Core της Volkswagen. Με την πρωτοβουλία EUCF, το Brand Group Core στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας για τις μελλοντικές γενιές, εισάγοντας τέσσερα ελκυστικά, οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε τρεις μάρκες. Η τιμή εκκίνησης του μελλοντικού μοντέλου παραγωγής αναμένεται να είναι συγκρίσιμη με το αντίστοιχο θερμικό μοντέλο, το Kamiq, σε πολλές αγορές - τοποθετώντας το ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό όχημα στην αναπτυσσόμενη γκάμα της Skoda. Αυτό υπογραμμίζει περαιτέρω τη δέσμευση της Skoda να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες και προσιτές λύσεις κινητικότητας.Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq έχει προγραμματιστεί να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα μέσα του 2026.