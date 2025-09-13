BYD DOLPHIN SURF: Πήρε πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP

Το BYD DOLPHIN SURF απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας των πέντε αστέρων στον τελευταίο γύρο δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Το μοντέλο που κατέκτησε φέτος τον τίτλο World Urban Car of the Year και λανσαρίστηκε στην Ευρώπη την άνοιξη, σημείωσε την κορυφαία βαθμολογία με ισχυρές επιδόσεις και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή θέση του στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών οχημάτων.

Η επίσημη έκθεση αξιολόγησης καταγράφει καλά επίπεδα προστασίας στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης σε μπαριέρα, αλλά και στην πιο απαιτητική πλευρική πρόσκρουση σε στύλο. Το DOLPHIN SURF απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία σε αυτό το σκέλος της αξιολόγησης, και έλαβε πέντε αστέρια με βαθμολογία 82% για τη συνολική προστασία ενήλικων επιβατών. Ακόμη καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στην προστασία παιδιών, στην οποία η βαθμολογία ανήλθε σε 86%.

Στις άλλες δύο κατηγορίες της αξιολόγησης, που αφορούν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, το σύστημα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) του DOLPHIN SURF επέδειξε καλή απόδοση όσον αφορά την αντίδρασή του προς τους ποδηλάτες και καλή απόκριση απέναντι στους αναβάτες μοτοσικλετών, εξασφαλίζοντας βαθμολογία 76% στην κατηγορία «Ευάλωτοι Χρήστες του Δρόμου».

Στην τελευταία κατηγορία με την ονομασία Υποβοήθηση Ασφάλειας, το Euro NCAP απένειμε βαθμολογία 77%, σημειώνοντας ότι το AEB αντιδρά καλά προς άλλα οχήματα. Ο οργανισμός αναγνώρισε επίσης την αξία των τεχνολογιών παρακολούθησης οδηγού και του συστήματος υποβοήθησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.